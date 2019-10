Micro e pequenas empresas geram 59% das vagas de trabalho em MT

Ivan Deus Ribas atende seus clientes como advogado e até fevereiro era professor universitário em uma instituição particular em Cuiabá. Mas no caminho por uma melhor qualidade de vida, decidiu empreender. Hoje tem uma loja virtual que oferece produtos naturais, orgânicos, veganos, integrais, e ainda produtos para prática de yoga, pilates e incensos.

“A flexibilidade de horário e a possibilidade de conhecer novas pessoas como consumidores, fornecedores e empreendedores são pontos positivos, além de adquirir novos conhecimentos na área contábil e administrativa. Mas ainda aponto a burocracia como uma dificuldade, além da gestão de uma empresa ser complexa para a maioria dos empreendedores”, afirma.

Em Mato Grosso, são mais de 87 mil estabelecimentos que se enquadram como micro e pequenas empresas e empregam mais de 470 mil pessoas. Isso representa 59% do total de vagas do mercado estadual. Neste dia 05 de outubro, é comemorado o Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa, também conhecido como dia do empreendedor.

No Brasil, a força do micro e pequeno empreendedor não é diferente. Segundo dados do Sebrae de 2018, 89% das empresas no país são pequenos negócios e absorvem 66% da força de trabalho. Em janeiro, das 12,5 milhões de empresas inscritas no Simples Nacional, 7,9 milhões eram definidas como Micro Empreendedor Individual (MEI).

“Os pequenos e os micro empresários são a força motora deste Estado e do País. Os índices mostram que são eles e elas que geram emprego e renda nos municípios. O governo precisa dar a eles ferramentas para que façam seus negócios prosperarem de forma definitiva”, afirma César Miranda, secretário de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso.

O projeto Pensando Grande para os Pequenos levará informações e qualificação para o interior do Estado a partir de novembro, partindo do Vale do Juruena. O Circuito Empreendedor será o evento que apresentará linhas de financiamento, capacitação, orientação jurídica, entre outras informações.

De acordo com o secretário adjunto de Indústria, Comércio e Empreendedorismo e coordenador do projeto, Celso Banazeski, será realizada uma pesquisa socioeconômica em cada município para identificar o perfil dos pequenos negócios e como os agentes municipais estão trabalhando o setor. “O objetivo é ir à casa dos empreendedores e levar o que for necessário. A partir daí, criar um efeito multiplicador para levar desenvolvimento em todas as regiões de Mato Grosso”, afirma.