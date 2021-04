MILHO/CEPEA: Mesmo com colheita, março é marcado por preços recordes

Cepea, 5/04/2021 – O movimento de alta nos preços dos ovos observado em fevereiro continuou firme nos primeiros dias de março. Com o avanço do mês, contudo, as vendas diminuíram um pouco, o que resultou em quedas nos valores de comercialização. Ainda assim, as médias de março atingiram recordes reais da série histórica do Cepea, iniciada em 2013, em todas as regiões acompanhadas (série deflacionada pelo IPCA de fevereiro/21). Segundo pesquisadores do Cepea, um dos fatores decisivos para a elevação dos preços entre fevereiro e março foi a oferta enxuta, principalmente de ovos maiores, como o extra e o jumbo. Além disso, o período de Quaresma também elevou as vendas, especialmente no início do mês. Na segunda quinzena de março, o enfraquecimento dos preços esteve atrelado à adoção de medidas mais restritivas por estados e municípios, diante do agravamento da pandemia de covid-19, que fez com que as vendas de ovos recuassem, principalmente no atacado para restaurantes, bares e demais serviços de alimentação. Fonte: www.cepea.esalq.usp.br