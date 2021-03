MILHO/CEPEA: Preço segue recorde em muitas regiões

Cepea, 29/03/2021 – Além de as medidas mais restritivas de isolamento social adotadas por governos estaduais e prefeituras estarem limitando parte das vendas, principalmente no atacado, a proximidade do fim do mês e a consequente redução do poder de compra da população também têm diminuído a liquidez no mercado de ovos para consumo. Segundo pesquisadores do Cepea, com a dificuldade em se efetivar negócios, os preços do setor recuaram na semana passada. Pesquisadores ressaltam que, mesmo com a lentidão das vendas e com os preços mais baixos, não há relatos de muitas sobras nas granjas e distribuidoras, devido à oferta controlada do setor. Fonte: www.cepea.esalq.usp.br