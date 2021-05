Militares do Corpo de Bombeiros iniciam treinamento de drones nesta segunda-feira

Outros 15 militares do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso (CBM-MT) se capacitam nesta semana para operar aeronaves remotamente tripuladas – asa rotativa. O curso iniciou nesta segunda-feira (17.05) no Sindicato Rural de Cuiabá e é a segunda turma de militares da instituição que será capacitada neste treinamento. A primeira ocorreu no início de maio.

Os treinamentos de drones têm carga horária de 24 horas. O curso é ministrado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso (Senar-MT) em parceria com o Sindicato Rural de Cuiabá. Ele faz parte de uma série de treinamentos ministrados ao Corpo de Bombeiros.

A ideia é ainda capacitá-los para que possam utilizar todas as ferramentas, máquinas e implementos agrícolas no combate e prevenção ao fogo nas propriedades rurais. Além disso, os bombeiros também têm capacitado produtores rurais para que possam agir de forma eficaz no combate aos incêndios rurais.

A abertura do treinamento desta segunda-feira contou com a presença de autoridades das instituições envolvidas. O Senar-MT foi representado pelo diretor de operações, Carlos Augusto Zanata, mais conhecido como Guto Zanata. “Essa união entre Corpo de Bombeiros e homem do campo é muito importante para acabarmos com esse estigma de que o brasileiro coloca fogo em suas florestas”.

Segundo o Comandante geral do CBM-MT, Cel BM Alessandro Borges Ferreira, as condições climáticas favorecem o surgimento de focos de calor e é necessário ter equipes preparadas para o combate. “No meio do ano, passamos por uma condição climática crítica, um período muito seco e qualquer fagulha é prejudicial. É importante ter essa parceria com o Senar-MT e Sindicato Rural porque com a técnica e o conhecimento certos haverá menos impacto ao meio ambiente e à saúde do cidadão”.

Segundo o Diretor de Ensino, Instrução e Pesquisa do CBM MT, Cel BM Flávio Gledson Vieira Bezerra, a ferramenta contribuirá para melhorar o planejamento nos tempos de estiagem. “Estamos trazendo o máximo de capacitação à nossa tropa e unindo demandas importantes que beneficiam tanto o Corpo de Bombeiros como a zona rural”.

O treinamento segue até a quarta-feira (19.05) e contará com atividades teóricas e práticas.

Cerimônia – Também compuseram a mesa de autoridades, o Corregedor Geral do CBMMT, Coronel Dércio Santos da Silva; a comandante do Batalhão de Emergências Ambientais, Tenente Coronel Jusciery Rodrigues Marques; o Tenente Coronel Marcelo Augusto Reveles, representando a Defesa Civil do Estado de Mato Grosso; o vice-presidente do Sindicato Rural de Cuiabá, Juarez Miranda; o supervisor da Regional de Cuiabá do Senar-MT, Natalino Márcio Viana e o coordenador de polos tecnológicos do Senar-MT, Wlademiro Neto.