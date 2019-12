Militares e civis recebem honrarias do Corpo de Bombeiros

O 4º Batalhão de Polícia Militar em Várzea Grande arrecadou 350 brinquedos e alimentos para a campanha Operação Natal Feliz. O lançamento da ação social na unidade foi realizado na manhã desta quarta-feira (04.12), no auditório da sede do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no município.

A campanha, idealizada pela primeira-dama do Estado, Virgínia Mendes, em parceria com a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, sensibilizou 120 policiais militares do 4º BPM.

O sargento Adelson Francisco de Souza contribuiu doando um brinquedo e contou ter sido motivado pelo sentimento de ajudar o próximo.

“Durante nosso trabalho nas ruas, fazemos contato com muitas pessoas que passam por situações de necessidade, de vulnerabilidade. Então, essa campanha é uma grande oportunidade que temos de expressar nosso lado social. Fico motivado em ajudar esse tipo de ação e incentivar mais pessoas a doar”, relatou o sargento.

À frente da operação no 4º Batalhão, o tenente-coronel Januário Batista disse que a campanha é uma forma de contribuir não apenas no papel policial de servir e proteger, mas transmitindo exemplos.

“Dar exemplo à sociedade nos faz também participar da construção social. A participação de todos os policiais nesta campanha ajudará diversas famílias carentes”, comentou..

A campanha foi lançada pelo Comando Geral da Polícia Militar no dia 14 de novembro e será abraçada por todas as unidades da PM no Estado. Brinquedos e alimentos não-perecíveis podem ser doados em pontos de coleta da instituição, quartéis, batalhões, companhias, base policiais e nas sedes dos Comandos Regionais.