Ministério da Saúde atende pleito de secretários estaduais e envia doses para vacinar 100% da população dos municípios de fronteira

O Ministério da Saúde confirmou o envio de 200 mil doses de vacina contra a Covid-19 para completar o esquema vacinal de 28 municípios que pertencem à faixa de fronteira em Mato Grosso. A primeira remessa de doses chega ao Estado nesta sexta-feira (16.07), e irá possibilitar a vacinação de 54% dessa população.

As tratativas entre a União e os secretários de saúde dos estados que, assim como Mato Grosso, possuem fronteira seca com outros países foram intensificadas nas últimas semanas, como tentativa de conter novas variantes do coronavírus.

O secretário de Saúde de Mato Grosso, Gilberto Figueiredo, que participou dos estudos que embasaram a nova resolução do Ministério da Saúde, destacou o caráter técnico da normativa.

“Que ninguém diga que esta é uma questão política, pois o pleito é dos secretários estaduais de Saúde junto ao Ministério, para que a vacinação dos municípios que fazem fronteiras com outros países fosse realizada. Portanto, que fique muito claro que esta é uma conquista técnica e não política”, asseverou Figueiredo.

Ainda conforme o secretário, o Ministério da Saúde garantiu o encaminhamento de doses para vacinar integralmente a população que está na zona fronteiriça já nos próximos dias.

Gilberto Figueiredo cobrou empenho dos gestores municipais para que a imunização seja realizada o mais rápido possível. “Os municípios terão muito trabalho para vacinar com velocidade toda a sua população, por isso devem se organizar desde já para garantir que essas vacinas sejam aplicadas de forma célere”, reforçou.

De acordo com a classificação do Ministério da Saúde, os municípios que vão receber as doses adicionais de vacina contra a Covid-19 em Mato Grosso são: Araputanga, Barão de Melgaço, Barra do Bugres, Cáceres, Campos de Júlio, Comodoro, Conquista d’Oeste, Curvelândia, Figueirópolis d’Oeste, Glória d’Oeste, Indiavaí, Jauru, Lambari d’Oeste, Mirassol d’Oeste, Nossa Senhora do Livramento, Nova Lacerda, Poconé, Pontes e Lacerda, Porto Espiridião, Porto Estrela, Reserva do Cabaçal, Rio Branco, Salto do Céu, São José dos Quatro Marcos, Sapezal, Tangará da Serra, Vale de São Domingos e Vila Bela da Santíssima Trindade.