Ministério da Saúde disponibiliza nova versão do Prontuário Eletrônico do Cidadão

Crédito: Divulgação

O Ministério da Saúde disponibilizou para download uma nova versão do Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) do e-SUS Atenção Primária (e-SUS APS). A Confederação Nacional de Municípios (CNM) reforça a importância dos Municípios atualizarem o sistema e alerta que a versão 4.1.7 traz diversas melhorias que auxiliam ainda mais a organizar o processo de trabalho das equipes de saúde.

Entre as novas funcionalidades, os usuários podem ter o registro de vacinação contra o coronavírus (Covid-19) e o módulo de acompanhamento de condições de saúde. Também é novidade o redesign dos módulos do cidadão, lista de atendimentos, lotes de imunobiológicos, configuração de AD e unificação de cadastros. Outras funcionalidades são a transmissão de prescrições de medicamentos e encaminhamentos para o centralizador nacional e o envio automático para as instalações centralizadoras estaduais.

A área técnica de Saúde da CNM ressalta que, para o download ser realizado, o PEC do Município deve estar na versão 3.2.31, que possui adaptações, melhorias e segurança necessárias para a nova versão. Caso não esteja, a orientação é que seja instalado primeiro a versão 3.2.31 e então atualize para a versão 4.1.7. O gestor pode fazer download do material, como também acessar o manual. Em caso de problemas técnicos e dúvidas, o usuário pode se comunicar diretamente no canal disponibilizado pela Pasta.

Além da atualização do PEC, também foi desenvolvida, para utilização de registro em papel, uma ficha de Coleta de Dados Simplificada (CDS) específica para a campanha de vacinação contra a Covid-19.