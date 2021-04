Emanuel Pinheiro afirma que Cuiabá sempre preservou segunda dose da Coronavac

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro já marcou a entrega oficial do viaduto Murilo Domingos para o próximo dia 5 de maio. De acordo com ele, a obra de construção do elevado deve ser concluída até o dia 30 de abril, mas a inauguração será estendida para que o local receba o trabalho de jardinagem e paisagismo. Além disso, a data é considerada especial, por marcar a celebração do aniversário do marechal Cândido Mariano da Silva Rondon.

“Nesta quarta-feira (28) faço minha última inspeção na obra, para que no próximo dia 5 de maio, às 18h30, no aniversário de Cândido Mariano Rondon, entregarmos o segundo viaduto da história de Cuiabá construído diretamente pelo Município. O primeiro foi o viaduto Juca do Guaraná Pai, na Avenida das Torres, e agora vamos desafogar o trânsito em mais uma importantíssima região da nossa Capital”, disse o prefeito.

O projeto de embelezamento prevê o plantio de grama, palmeiras e outras espécies de plantas ornamentais, que deixarão o visual do viaduto ainda mais contemplativo. Além disso, assim como feito em outras estruturas desse tipo existentes na cidade, os pilares de sustentação também receberão pinturas dos artistas plásticos regionais.

“Os serviços de jardinagem e paisagismo são mais delicados e não podem ser executados em meio ao movimento de maquinários e dezenas de operários. Por isso, solicitei ao prefeito esses dias, para que apenas os trabalhadores da área de jardinagem possam atuar no local. Queremos que o viaduto, além da melhoria na mobilidade, também embeleze nossa cidade”, explicou o vice-prefeito e secretário de Obras Públicas, José Roberto Stopa.

Outro ponto que contribui para o belo visual é o moderno sistema de iluminação que foi implantado no local. Para esta obra, a opção escolhida foi a colocação de lâmpadas do tipo LED que, além de mais econômicas, também conseguem dar maior claridade onde são utilizadas. Ao todo, o sistema conta com 34 postes na parte superior e 32 luminárias na inferior, que já passam por constantes testes de funcionamento.

O viaduto é batizado de Murilo Domingo em homenagem ao ex-prefeito de Várzea Grande e ex-deputado federal por Mato Grosso, falecido aos 78 anos. Além da atuação política e comercial, exerceu um papel fundamental no campo ambiental. Murilo foi uma das primeiras lideranças políticas a levantar discussões e promover ações concretas de preservação do Rio Cuiabá.