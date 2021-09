Ministério do Meio Ambiente lança programa “Rios + Limpos” em Mato Grosso nesta quinta-feira (16)

O Ministério do Meio Ambiente lança o Programa Nacional Rios+Limpos nesta quinta-feira (16.09), em Mato Grosso. O projeto tem a meta de retirar toneladas de resíduos sólidos de rios em todo país país. No estado o projeto começará pelo Rio Cuiabá e pelas Baías de Siamariana e Chacororé, localizadas no Pantanal.

Em parceria com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) a limpeza será feita com objetivo de retirar resíduos urbanos durante o período da seca, que permite acesso fácil a todo o entorno do rio e das baías, e dar destinação correta para todo o lixo, reciclável ou não, retirado do local. No município de Barão de Melgaço o programa envolverá 15 comunidades ribeirinhas com 700 famílias.

O Programa Rios+Limpos visa melhorar a qualidade das águas no país, e consequentemente, saúde e qualidade de vida das pessoas. A iniciativa é inédita no Pantanal e fortalece as ações executadas pelo Governo do Estado para manter o nível de água e a biodiversidade local.

Serviço:

Pauta: Lançamento do Programa Rios+Limpos

Ação: retirada de resíduos sólidos no rio Cuiabá e nas Baías de Chacororé e Siamariana

Data: Quinta-feira, 16 de setembro às 07h30 (a ação continua até o sábado, 18)

Local: Distrito Passagem da Conceição, Várzea Grande.

Programação:

16/09 (quinta-feira): Distrito da Passagem da Conceição, Várzea Grande

17/09 (sexta-feira) Município Barão de Melgaço, Porto Brandão

18/09 (sábado) Município Várzea Grande/Cuiabá

Participantes da mesa de abertura na quinta-feira

André França – Secretário de Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente

Mauren Lazzaretti – secretária de Estado de Meio Ambiente

Kalil Baracat – Prefeito do Município de Várzea Grande