Ministro da Saúde doa alimentos para a campanha Vacina Solidária coordenada pela primeira-dama Márcia Pinheiro

“O prefeito Emanuel Pinheiro lembrava de Eurico Gaspar Dutra, filho desta terra, cujo lema era ‘Governar é fazer estradas’ e para Emanuel Pinheiro governar é construir hospitais, porque ele sabe que os hospitais por felicidade e infelicidade se procura e têm sido uma grande arma para enfrentar esta doença. Os líderes se conhecem pela sua coragem de enfrentar os desafios e trazer resultados para a sociedade. Assim é Emanuel Pinheiro e há pouco mais de três semanas apareceu a oportunidade de sediar a Copa América e o presidente da República ligou ao prefeito e ofereceu a possibilidade, o prefeito enfrentou o desafio porque tem coragem. Hoje aqui, assinamos um acordo para ampliar o horário de atendimento na unidade básica de saúde, de 40h para 60h. E mais recursos para atenção primária, pouco mais de R$31, mil por cada unidade no Programa Previne Brasil do Governo Federal e o aprimoramento na atenção primária estamos fazendo uma evolução na saúde brasileira. Reconhecemos o esforço que o prefeito fez para fazer esse hospital (HGU) que atende todo Mato Grosso. Fique sabendo da admiração que o Bolsonaro tem pelo senhor Emanuel Pinheiro e pelo deputado Emanuelzinho, que ajuda o Brasil com projetos de lei”, disse o ministro.

O prefeito Emanuel Pinheiro lembra que a capital já possui um programa com horário de atendimento ampliado nas unidades básicas de saúde. “Colocamos umas em funcionamento em cada região que visa trabalhar até 21h. O ministro assinou um convênio para ampliação do Saúde na Hora, onde somos pioneiro com o programa Hora Estendida. Normalmente, a unidade de saúde funciona das 8h até às 17h com hora marcada e com o programa Hora Estendida, atendemos com dignidade e prioridade o trabalhador, porque ele sai de casa, está abrindo a unidade de saúde e na hora que chega do trabalho está fechada. Por isso, ele tem que recorrer a uma UPA ou policlínica Isso sobrecarrega o sistema secundário. A nossa meta é, queremos uma unidade do Hora Estendida em cada região para atender o trabalhador cuiabano e seus familiares. Iniciamos o programa com a UBS – Unidade Básica d e Saúde do bairro Tijuca e depois fomos para o CPA I e Parque Ohara, Residencial Ilza Terezinha Picolli Pagot e também Ana Poupina. Vamos aplicar este programa para atender o trabalhador com mais presteza, dignidade o trabalhador cuiabano e familiares. Temos 5 unidades e quero colocar 2 UBS com o programa Hora Estendida por região e passar para 10”, garantiu o prefeito.

O deputado federal Emanuel Pinheiro da Silva Primo, o Emanuelzinho, destacou a importância da vinda do ministro à Capital e elogiou os trabalhos dele à frente da pasta da Saúde. “É muito importante a visita do senhor aqui em Mato Grosso – Cuiabá. Obrigado pela atenção especial de Cuiabá e Várzea Grande. Fica aqui o meu agradecimento com investimentos parceria de entregas de futuras obras que marcam a sua gestão à frente ao Ministério da Saúde, o senhor tem dado direção ao Ministério com às ações que estão prevenindo óbitos e salvado vidas. tem dado certo e torcemos muito para que o senhor tenha todas as condições de enfrentar esse vírus e continuar ajudando para que o Brasil saia desse cenário epidêmico “.

O programa federal Saúde na Hora viabiliza o custeio aos municípios para implantação do horário estendido de funcionamento das Unidades de Saúde da Família (USF) e Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo o território brasileiro. O ministro também autorizou o credenciamento de 24 equipes ao Informatiza APS, que faz parte da estratégia de saúde digital do Ministério da Saúde, o Conecte SUS. O programa apoia a informatização das unidades de saúde e a qualificação dos dados da Atenção Primária à Saúde de todo o país. O investimento na tecnologia da informação vai subsidiar na gestão dos serviços de saúde e na melhoria da clínica.

Participaram da solenidade, o senador Wellington Fagundes, o deputado federal José Medeiros, o deputado estadual Paulo Araújo, o presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, Fábio Tardim, os vereadores Mário Nadaf, sargento Vidal, Dr. Luiz Fernando, Cezinha Nascimento.