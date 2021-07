Ministro da Saúde visita polo central de imunização em Cuiabá e realiza aplicação de vacina

Durante sua passagem por Cuiabá, nesta sexta-feira (09), o Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga abriu a agenda de compromissos visitando o polo central de vacinação da capital mato-grossense, localizado no Senai do bairro Porto. Acompanhado pelo prefeito Emanuel Pinheiro e pelo deputado federal Emanuel Pinheiro Neto, o Ministro conheceu toda a estrutura do polo de imunização.

Pinheiro agradeceu a presença do representante do Governo Federal na capital de Mato Grosso. “E sempre muito importante receber o maior gestor da saúde pública nacional, o nosso ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que com a articulação do deputado federal Emanuelzinho está vindo ao município para conhecer os pontos de imunização da Prefeitura de Cuiabá e também para conhecer outras ações e programas da Prefeitura dentro da saúde pública”, enfatizou o chefe do Executivo Municipal.

Na ocasião, o Ministro, que é médico cardiologista, fez questão de aplicar a vacina em duas profissionais da área da Educação.

A primeira a ser imunizada foi a professora Silone Maria Polese, de 53 anos e que há 21 anos exerce a profissão de educadora. “Estou feliz em ser vacinada hoje. Estava com uns probleminhas de saúde e fui adiando a imunização, mas agora surgiu esta oportunidade única e estou contente”, revelou a servidora que trabalha na Escola Municipal de Educação Basica (EMEB), Henrique da Silva Prado e na creche Lucila Fortes.

A segunda profissional da Educação a ser vacinada foi a Técnica Desenvolvimento Infantil (TDI), Ana Cláudia Cavalcani, de 33 anos. “Estava muito ansiosa por este momento e vai ser um prazer ser vacinada pelo Ministro da Saúde”, relatou a servidora pública.

A secretária Municipal de Educação, Edilene de Souza Machado, elogiou a iniciativa de vacinar as profissionais em um ato tão importante e enfatizou que o prefeito Emanuel Pinheiro fez todos os esforços necessários para trazer o representante do Governo Federal à capital.

“É um privilégio para nós da Educação em termos profissionais sendo vacinados pelo Ministro da Saúde. Além da honra desse momento, reconheço o empenho do prefeito para que esse momento acontecesse. Em breve a Educação vai retornar as atividades presenciais”, destacou a gestora.

Após visita no polo de vacinação do Senai Porto, o Ministro da Saúde, junto com o prefeito Emanuel Pinheiro e o deputado Federal Emanuelzinho seguem até a sede do Executivo Municipal, o Palácio Alencastro.