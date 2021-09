Ministro recebe estudantes durante programa de capacitação ambiental

O programa esportivo No Mundo da Bola, atração semanal da TV Brasil, é um dos três finalistas da categoria televisão aberta no prêmio Os +Admirados da Imprensa Esportiva. O anúncio foi feito pelo Portal dos Jornalistas e pela newsletter Jornalistas&Cia e, que organizam a iniciativa.

O resultado final com o campeão de cada uma das 21 categorias será conhecido a partir de 18 de outubro nas redes sociais da organização. O No Mundo da Bola disputa o prêmio na categoria “Programa – TV Aberta” com o Cartão Verde (TV Cultura) e o Esporte Espetacular (Globo).

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) recebeu três indicações ao Prêmio Os +Admirados da Imprensa Esportiva. Além do programa No Mundo da Bola, dois jornalistas foram classificados para o segundo turno do concurso. Os profissionais Igor Santos e Marcelo Brandão concorreram na categoria Jornalista – Regional Centro-Oeste, respectivamente pela Rádio Nacional e pela TV Brasil.

O jornalista Sérgio du Bocage apresenta a mesa redonda transmitida aos domingos, ao vivo, às 21h, com a participação dos comentaristas titulares Márcio Guedes e Luiz Ademar. A produção recebe atletas, ex-jogadores, técnicos e jornalistas. Enquetes semanais estimulam a interação com o público.

Reconhecimento

Para o apresentador Sergio du Bocage, a conquista de No Mundo da Bola é gratificante. “Fiquei muito feliz. Estar entre os finalistas já me enche de orgulho e gratidão. Os concorrentes eram todos excelentes, e chegar a esse estágio é uma vitória pra gente. Muito, muito obrigado. A cada um que faz o programa, incluindo o público que nos assiste e contribui para tudo dar certo no ar”, comemora.

Bocage está há 34 anos na emissora pública desde a época da TV Educativa do Rio de Janeiro (TVE). Ele recorda quando foi convocado para conduzir o debate esportivo de domingo do canal após o amigo Januário de Oliveira, apresentador titular na época, sofrer um infarto. “Fui chamado às pressas, no dia 20 de setembro de 1987 e apresentei pela primeira vez a mesa redonda da TVE, o Esporte Visão“, lembra.

Dono de bordões inesquecíveis que marcaram época, Januário de Oliveira foi uma das personalidades da crônica esportiva que integrou a bancada do programa que já teve várias nomenclaturas e jornalistas. Um dos profissionais lembrados sempre pela equipe é Alberto Léo, que faleceu em junho de 2016 e foi homenageado ao dar nome à redação de esportes da EBC. Além da TV Brasil, ele construiu uma carreira marcante pela Bandeirantes e Manchete.

O experiente comentarista titular Márcio Guedes destaca a perspectiva que diferencia o No Mundo da Bola. “Aqui na TV Brasil o esporte sempre foi considerado uma questão de educação e cultura”, afirma o veterano com cinco décadas de jornalismo esportivo e passagens históricas por Manchete e ESPN.

Ele analisa as transformações desse modelo de produção. “A mesa redonda, nome antigo e consagrado dos programas esportivos dominicais mesmo que hoje já não tenham mesas, muito menos redondas, já é uma tradição na emissora. Com muitos nomes e participantes diferentes chegamos até o formato atual com a apresentação do meu amigo e brilhante profissional Sergio du Bocage”, comentou.

“Conseguir um destaque em meio a dezenas de programas é de certa forma uma recompensa pelo trabalho que nos dá tanta satisfação na comunicação esportiva. Ficamos honrados e com a promessa de que faremos sempre o melhor possível”, completa Marcio Guedes.

Comentarista fixo da atração, há poucas semanas, o jornalista Luiz Ademar participa do papo direto de São Paulo. “Cheguei agora, mas já tinha participado como convidado. É um reconhecimento ao trabalho coletivo da equipe de esportes da TV Brasil. Fico honrado em fazer parte desse time”, celebra.

Luiz Ademar agradece a acolhida e ressalta a qualidade do trabalho. “Tem muita união e empenho para trazer bons entrevistados e personagens. Sempre tem troca de opiniões, ideias e discussões sobre a enquete. Acompanhamos o que acontece no universo esportivo durante a semana pela programação da Rádio Nacional e pelo programa Stadium, também da TV Brasil.“

Editor-chefe do No Mundo da Bola, Marcos Alcântara comenta a proposta do debate semanal. “A meta principal é informar o que acontece no esporte com bola. Aliás, esse é o título do programa”, explica.

“Mostramos as opiniões de jornalistas de todas as partes do país falando de todos os assuntos. Sem priorizar informações por importância de audiência. Na verdade, a ideia é difundir democraticamente a força do futebol aqui e no mundo ouvindo comentaristas de todas as gerações”, conclui Alcântara.