MISC recebe Encontro de Choro com Orquestra Cuiabana nesta quarta-feira (2)

Durante a “ live com o prefeito”, realizada em seu canal no Facebook, Emanuel Pinheiro anunciou a abertura de um centro de triagem da covid-19 na região do Coxipó, com previsão de inauguração nos próximos dias. O local deverá contar com realização de exames e consultas médicas. “Lembra que eu conversei com vocês dos centros de triagem? A ideia inicial eram dois centros e eu pretendi fazer até três: um aqui na região Centro-Oeste-Leste, um na região Norte, na Grande CPA e outro na região Sul. A necessidade maior está na região Sul. Então, nós vamos fazer. Está decidido pela nossa equipe técnica de saúde e pela necessidade”, disse o gestor.

Pinheiro destacou que tomou a decisão com base no monitoramento diário por região da Capital, que é feito por técnicos da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). “Temos uma equipe extraordinária de técnicos da Secretaria Municipal de Saúde que monitoram diariamente o comportamento do vírus. Então, no momento, a prioridade, a necessidade maior é no Coxipó. Então ali próximo à Policlínica do Coxipó, vamos estar abrindo o nosso centro de triagem”, explicou.

De acordo com o prefeito, conforme o acompanhamento dos casos de contaminação pelo coronavírus, a hipótese de abertura de novos centros de triagem não está descartada. “Vamos estar acompanhando o comportamento do vírus para tomar a decisão se vai haver a necessidade de abrir na região Norte, aqui no Centro-Oeste-Leste. Lembra o que eu falei? Quem ama cuida. O meu compromisso maior é cuidar da minha gente, cuidar do meu povo e cuidar de Cuiabá, cuidar da população cuiabana. Se houver necessidade, podem ter certeza que eu sou o primeiro a ir à frente e dizer: Vamos abrir mais um, mais dois, mais três centros de triagem, se for necessário”.