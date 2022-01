MISC recebe show Trompete Sambalístico na próxima semana

O secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Aluízio Leite, esteve na tarde desta quarta-feira (12), no Estádio Eurico Gaspar Dutra, o Dutrinha, para uma visita de vistoria pela obra que segue em fase final. A previsão do prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, é de que o tempo do futebol seja entregue até o fim do mês de janeiro. O investimento, de cerca de R$ 2 milhões foi aplicado pela gestão e é coordenado pela Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, em parceria com Secretaria de Obras e Serviços Urbanos.

A reforma teve início em fevereiro de 2019 e foi dividida em três etapas, sendo a primeira, orçada em R$ 450 mil, a de readequação do espaço para atender as medidas de segurança e acessibilidade. A segunda etapa, orçada em R$ 600 mil, foi a mudança de posicionamento dos postes de iluminação e a troca do gramado. Já a terceira, foi a construção do novo muro e modernização dos vestiários, que teve investimento de R$ 500 mil. Neste momento, alguns reparos finais estão sendo realizados para a entrega da obra.

“Visitamos as instalações e reformas do Dutrinha, que é um patrimônio histórico de Cuiabá. Pelo que representa para o futebol mato-grossense, é prioridade da gestão Emanuel Pinheiro inaugurarmos o estádio o mais rápido possível. O vice-prefeito e secretário de Obras, José Roberto Stopa, tem uma projeção de inaugurá-lo até o dia 31. Estamos em ritmo acelerado e ultimando nossos trabalhos para que possamos entregar o Dutrinha ao povo cuiabano. O esporte é um integrador social em todos os aspectos e pela importância que ele representa na vida do cidadão, principalmente o cuiabano que é apaixonado por futebol, estamos trabalhando para que possamos cumprir mais esse compromisso”, disse o secretário.

O Estádio Presidente Dutra pertencente à Prefeitura de Cuiabá desde julho de 2011 e foi declarado “Tombado como Patrimônio Histórico de Cuiabá-MT”, pela Lei Municipal 2.761 de 25/05/1990, de autoria do, à época, vereador Emanuel Pinheiro.

Entre 2010 e 2014 foi o principal estádio de Mato Grosso devido a demolição do Estádio Verdão para dar lugar a atual Arena Pantanal. No ano passado, o estádio chegou ser cedido, temporariamente, à Confederação Sul-Americana de Futebol e foi utilizado como centro de treinamento das seleções que participaram da Copa América.