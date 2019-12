Missa Campal homenageia famílias cuiabanas no ano do tricentenário da Capital

O prefeito Emanuel Pinheiro e a primeira-dama Márcia Pinheiro participaram nesse domingo (22) da terceira Missa Campal. A cerimônia aconteceu na Praça Alencastro e reuniu milhares de fiéis em uma celebração de fé, amor e do nascimento de Jesus Cristo. Além disso, o evento foi promovido pela Prefeitura de Cuiabá como mais uma forma de homenagear famílias que ajudaram a construir a história da Capital.

O ato foi organizado em parceria com a Catedral Metropolitana Basílica do Senhor Bom Jesus, sendo a última celebração antes da grande solenidade de Natal que será realizada na sede da igreja católica. A missa foi conduzida pelo padre Edmilton Mota que, aproveitando do momento de homenagem, ministrou uma mensagem sobre a família de Maria, José e Jesus.

“Me sito muito feliz e agradecido por essa oportunidade de estarmos mais uma vez trabalharmos juntos e proporcionarmos esse momento de fé para os que estiveram na praça. A Prefeitura é sempre receptiva com a nossa igreja. Então, poder receber mais uma vez as famílias cuiabanas tornou essa noite muito especial”, disse o padre.

A Missa Campal também ficou marcada por momentos como a entrada do Menino Jesus, ao som da voz da cantora Aurea Maria, de apenas 15 anos, e da apresentação da cantora Martha Takishima, acompanhada de sua banda. Além disso, a primeira-dama Márcia Pinheiro foi a responsável pela leitura de um trecho bíblico do livro do profeta Isaías, no qual é anunciada a vinda de Cristo à Terra.

O prefeito Emanuel Pinheiro lembrou ainda que, além de já ser considerada uma tradição, a Missa Campal tornou-se ainda mais espacial por 2019 ser ano em que Cuiabá comemorou seus 300 anos. “Podemos celebrar com um sentimento ainda mais emocionante. Cuiabá é uma cidade devota ao Senhor Bom Jesus e não poderia no Natal do seu tricentenário deixar de realizar essa festa de fé e devoção”, comentou o prefeito.