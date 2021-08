MMA conclui concessão de parques de Aparados da Serra e Serra Geral

O Ministério do Meio Ambiente (MMA) concluiu nesta quinta-feira (12) a concessão de dois parques nacionais: Aparados da Serra, no Rio Grande do Sul, e Serra Geral, em Santa Catarina. A estimativa do governo é que sejam investidos R$ 260 milhões em instalações e serviços.

Com a assinatura do contrato entre o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e a empresa Construcap, vencedora da concorrência, os parques estão oficialmente concessionado.

“A assinatura de hoje consolida o modelo criado pelo Ministério do Meio Ambiente, que busca proteger e conservar os parques nacionais por meio do turismo sustentável, o que também contribui para gerar emprego e renda para as pessoas que vivem no entorno dos parques, e ampliar a educação ambiental, para que cada vez mais brasileiros tenham contato com esse patrimônio natural do Brasil”, afirmou o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite.

Os parques de Aparados da Serra e da Serra Geral, localizados entre os municípios de Cambará do Sul (RS) e Praia Grande (SC), conservam campos e penhascos de Mata Atlântica que abrigam papagaios-de-peito-roxo e jaguatiricas. Com alguns dos maiores cânions das Américas, alguns com profundidade de até mil metros, o Itaimbezinho é um dos grandes atrativos do complexo.

O concessionário fica responsável pela revitalização, modernização, operação, manutenção dos parques, bem como por serviços de apoio aos turistas, incluindo alimentação, estacionamento e segurança.

Mais concessões

A assinatura do contrato é o último estágio do processo de concessão, que inclui estudos de impacto ambiental, análises por órgãos de controle, consultas e outras ações para fortalecer a transparência e a participação da sociedade.

Os parques de Aparados da Serra e Serra Geral integram um pacote de 18 parques em diferentes estágios no fluxo de concessões:

Parque Nacional de Aparados da Serra (RS);

Parque Nacional da Serra Geral (RS);

Parque Nacional de São Joaquim (SC);

Parque Nacional do Iguaçu (PR);

Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses (MA);

Parque Nacional da Chapada dos Guimarães (MT);

Parque Nacional de Jericoacoara (CE);

Parque Nacional de Ubajara (CE);

Parque Nacional da Serra dos Órgãos (RJ);

Parque Nacional da Serra da Bocaina (SP);

Parque Nacional da Serra da Capivara (PI);

Parque Nacional da Serra da Bodoquena (MS);

Parque Nacional de Anavilhanas (AM);

Parque Nacional do Jaú (AM);

Parque Nacional de Brasília (DF);

Floresta Nacional de Brasília (DF);

Floresta Nacional de Canela (RS);

Floresta Nacional de São Francisco de Paula (RS).