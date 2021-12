Modo de fazer Viola de Cocho é revalidado como Patrimônio Cultural do Brasil

A Guarda Municipal de Várzea Grande – órgão de segurança municipal que integra a secretaria de Defesa Social – realizou, de janeiro a novembro deste ano, 794 atendimentos a acidentes de trânsito sem vítimas, ou seja, quando não há necessidade de levar o condutor do veículo ou passageiros para atendimento médico hospitalar, só com registro de danos materiais. Segundo o relatório dos dados operacionais, a Avenida da Feb concentrou o maior número de registros, seguida das Avenidas Filinto Muller e Júlio Campos.

Como explica o comandante, Alison Baracat Salgado, embora a Guarda Municipal tenha como atribuição a fiscalização no trânsito, os acidentes ainda continuam ocorrendo em vários pontos da cidade, principalmente, nas vias de grande circulação de veículos, onde os motoristas ultrapassam a velocidade permitida para a via. “A falta de conscientização de alguns condutores de veículos, aliada a pressa e ao uso de bebida alcoólica são fatores que têm contribuído para o aumento das ocorrências de acidentes no município. Essas questões são preocupantes porque muitas vezes os acidentes não causam apenas danos materiais, mas traumas físicos e até óbitos”, destacou.

Para o comandante é preciso que os motoristas tenham consciência e que respeitem as leis de trânsito, só assim os números de acidentes irão diminuir. “Caso contrário estaremos registrando todos os meses números elevados de acidentes, o que para o poder público não é satisfatório, uma vez que muitos desses acidentes acabam danificando bens e espaços públicos, além disso compromete o atendimento da rede de saúde, aumentando o número de acidentados que necessitam de procedimentos médicos e cirúrgicos”.

O comandante lembrou ainda que o ano de 2021 não terminou e que as festas de fim de ano acabam contribuindo para um número maior de acidentes de trânsito, com registros de danos materiais e até óbitos, por isso ele faz um alerta. “É preciso que os motoristas mantenham a atenção redobrada e os cuidados no momento em que estiver dirigindo, principalmente, que não faça uso de bebidas, uma vez que qualquer quantidade de álcool ingerida, por mínima que seja, diminui os reflexos, fazendo com que o condutor do veículo perca as condições para a dirigir, colocando a sua vida, e a vida de terceiros em risco”.

O comandante disse ainda que a Guarda Municipal, e os demais órgãos de segurança pública estarão realizando operação de fim de ano, com ações realizadas em várias regiões da cidade, bem como em blitz que serão desencadeadas neste fim de ano.

MONITORAMENTO: Além do trabalho de fiscalização do trânsito, a Guarda Municipal de Várzea Grande, também reforçou a segurança na região central da cidade, para garantir que os munícipes realizem as compras de fim de ano.

“Aumentamos o efetivo e já estamos fazendo as rondas em todo o circuito comercial da cidade, para que a população se sinta segura, para estacionar os carros e fazer as suas compras. O nosso objetivo é inibir as pessoas mal-intencionadas, que usam esse período para práticas ilícitas, principalmente, porque sabem que o centro é um local de compras, e que boa parte da população, ainda mantém a tradição de percorrer os calçadões”, destacou o comandante da Guarda Municipal, Alison Baracat.