Monitoramento eletrônico começa a funcionar a partir de segunda-feira (8) e atende TAC de 2016 do Ministério Público

O prefeito em exercício de Cuiabá, José Roberto Stopa, reforçou a importância do censo demográfico, feito para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), para que os governantes trabalhem na construção de políticas públicas. Nesta quinta-feira (4), o gestor participou da solenidade de lançamento do Teste do Censo, que será realizado no Distrito do Sucuri, durante todo o mês de novembro.

O ensaio serve como preparativo para o Censo Demográfico 2022 que, a partir de junho do próximo ano, visitará mais de 70 milhões de domicílios brasileiros, em todo país. No teste no Distrito do Sucuri, os recenseadores passarão por 750 residências da localidade e durante o período serão avaliados os equipamentos e sistemas de coleta, os questionários e a abordagem ao informante nos contextos regionais.

“O censo é um fator importante para que os governos determine o planejamento para todas as áreas. É um raio-x do que temos que melhorar na saúde, na educação, no fornecimento de água, na infraestrutura. Não é feito só para saber quantos habitantes tem o país. Ele serve de referência para levar serviços púbicos de qualidade para todas as regiões de uma cidade. Serve para que os governos saibam as áreas que apresentam maior deficiência”, comentou Stopa.

Os recenseadores vão trabalhar uniformizados com colete azul com a logomarca do IBGE, boné, e crachá de identificação, contendo a foto e os números de matrícula e identidade do entrevistador. Os testes utilizarão o novo modelo misto de coleta em que, além da entrevista presencial, os moradores poderão optar pelo preenchimento do questionário pela internet ou responder por telefone.

A pesquisa é composta por um questionário básico (26 perguntas) e o da amostra (77 perguntas). Para garantir a segurança dos recenseadores e dos moradores durante os testes, as equipes do IBGE vão trabalhar seguindo todos os protocolos sanitários de segurança contra a Covid-19, como o uso de máscara e higienização das mãos e equipamentos com álcool em gel e distanciamento social.

“São 40 pessoas envolvidas diretamente no trabalho que será desenvolvido no Distrito do Sucuri. Como o próprio nome já diz, queremos testar. Testar nossos equipamentos, realizar o treinamento com nossos pesquisadores, testar também agora, com a pandemia da Covid-19, como funcionará a coleta de dados seguindo os protocolos de saúde”, explicou a chefe da Unidade Estadual do IBGE, Millane Chaves.

O subprefeito do Distrito do Sucuri, Walter Arruda, lembrou que esta é a primeira vez que a localidade participará do censo demográfico. Nesse sentido, enfatizou a importâncias das famílias receberem bem os recenseadores e participarem da pesquisa. Segundo ele, esse é um trabalho que será feito em conjunto entre o IBGE, a Prefeitura de Cuiabá , principalmente, a sociedade.

“Quero enaltecer a alegria dos moradores em receber o IBGE. O censo dará a oportunidade de saber com exatidão quantos moradores vivem aqui e como eles vivem. Quem tem esses dados em mãos, tem uma grande ferramenta para planejar as ações para a melhoria na qualidade de vida da população. O que queremos é, ao fim, transformar esses dados em programas e intervenções que atendam a necessidade do nosso povo”, disse Walter.