Moradores do bairro Goiabeiras são atendidos com o programa Cata-treco

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, recepcionou no Aeroporto Internacional Marechal Rondon o presidente da República, Jair Bolsonaro. Na ocasião, o gestor entregou para autoridade uma rede confeccionada por artesãs do tradicional bairro do São Gonçalo. A escolha objetiva valorizar a cultura cuiabana.

“Nada melhor que o prefeito da Capital, que tem a chave da cidade receber qa maior autoridade do pais. É sempre uma honra receber o presidente da República, na mais calorosa e hospitaleira cidade do Brasil e terra o seu colega o inesquecível presidente Eurico Gaspar Dutra”, comentou o prefeito.

Ele cita ainda “que esse é um momento de orgulho por ter a maior autoridade do país aqui em Cuiabá”. Ao conversar com os jornalistas, Emanuel reiterou que sempre manterá diálogo com o Governo Federal por mais vacinas contra a Covid-19. “A nossa meta é a imunização 100% da população cuiabana o mais rápido possível”, comentou.

Por fim, Emanuel Pinheiro ainda comentou que todas as tratativas em benefício do povo e pelo povo devem ser pautadas seriedade e postura. O deputado federal, Emanuel Pinheiro Neto, também esteve no local, recepcionando o presidente Jair Bolsonaro e reforçou o pedido de doses extras para Cuiabá.

Bolsonaro veio a Cuiabá para participar do Seminário Regional Etnodesenvolvimento e Sustentabilidade Centro-Oeste. O evento, em parceria com a Fundação Nacional do Índio (Funai), é um desdobramento das etapas regionais do Seminário Nacional ocorrido em abril deste ano. O encontro tem como objetivo disseminar, avaliar e propor políticas de etnodesenvolvimento a fim de contribuir com a troca de experiência entre os indígenas.