Morre em Cuiabá, vitima da Covid-19, o ex-presidente do CRECI MT, Ruy Pinheiro

O prefeito Emanuel Pinheiro lamenta o falecimento na noite desta quarta-feira (10), vítima de complicações provocadas pela Covid-9, do ex-presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis, Ruy Pinheiro de Araújo. Ele estava internado na UTI do Hospital Femina.

Corretor mais antigo de Cuiabá, mesmo tendo se afastado das funções de dirigente há quatro anos, Ruy Pinheiro (65) continuava a acompanhar o mercado imobiliário do estado e do país.

No CRECI MT, Ruy Pinheiro atuou por nove mandatos e pelo mesmo período, como conselheiro federal.

O prefeito Emanuel Pinheiro destacou o legado e a contribuição que o dirigente de classe deixou ao setor. “Ruy Pinheiro, com sua atuação séria e dedicada, fortaleceu e valorizou os profissionais, tornando a atividade um trabalho respeitado. Em seus anos dedicados à profissão construiu três sedes do conselho, inclusive a atual. Seu nome estará sempre ligado ao crescimento imobiliário da Capital e do estado. Deixo à família, amigos e colegas de profissão, o meu mais profundo pesar e peço a Deus que traga conforto a todos”, lamentou o prefeito Emanuel Pinheiro.

Em razão do falecimento de Ruy Pinheiro, a entidade estará fechada nesta quinta-feira (11).

A esposa do ex-presidente, Conceição Pinheiro de Araújo, está internada na mesma unidade e, segundo informações da família, responde bem ao tratamento.

Devido ao horário de sua morte, o corpo será sepultado somente amanhã, quinta-feira, 11 de março.