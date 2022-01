Morre o ator e humorista Batoré, aos 61 anos, em SP

O ator e humorista Ivanildo Gomes Nogueira, 61 anos, mais conhecido como Batoré, morreu nesta segunda-feira (10) na capital paulista. Ele estava sendo atendido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Pirituba, zona norte de São Paulo.

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou a morte, mas não a causa do falecimento. “Os devidos esclarecimentos médicos foram repassados à família”, disse o órgão em nota. Diversos veículos de imprensa informam que ele enfrentava um câncer.

A assessoria do ator, no entanto, não confirma a doença. A equipe do humorista informou que Batoré esteve com a família por volta das 12h e que, no início da tarde, teve uma parada cardíaca. Ainda segundo a assessoria, ele procurou a UPA ontem (9) à noite porque estava com as pernas inchadas.

Batoré era natural de Serra Talhada, no interior pernambucano. Ele nasceu em 17 de abril de 1960. O apelido se refere ao personagem que interpretou no programa humorístico A Praça é Nossa, do SBT, na década de 1990. Em 2016, ele atuou na novela Velho Chico, da TV Globo.

Pelo Instagram do ator, foi informado que o sepultamento será na cidade de Cabreúva, em São Paulo, mas não há detalhes sobre o horário.