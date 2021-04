Motoristas podem parcelar débitos do ano de 2019 em até 12 vezes

Servidores efetivos em exercício lotados nas Secretaria Municipal de Saúde devem realizar o recadastramento anual a partir desta quinta-feira (15) até o dia 30 de abril, exclusivamente por meio eletrônico, acessando o endereço http://www.recadastramentosmge.cuiaba.mt.gov.br. O recadastramento é obrigatório a todos os servidores efetivos ativos da Administração Pública direta e indireta e foi determinado pelo prefeito Emanuel Pinheiro por meio do Decreto nº 8.328, de 18 de fevereiro de 2021.

Ao acessar o sistema, o funcionário deverá ter em mãos documentos pessoais, como comprovante de endereço, certificados de cursos e documentos dos dependentes. No mês de março, os servidores da Secretaria de Gestão, Planejamento, Governo e Mulher realizaram seu recadastramento.

A Secretaria Municipal de Gestão é a responsável pela organização, implementação e gerenciamento do recadastramento. Ele é importante para que o Município tenha uma base de dados para traçar políticas de valorização dos servidores, bem como para adequar a distribuição dos recursos humanos.

“O recadastramento é essencial para manter o sistema do município atualizado. É uma ferramenta importante no dinamismo e organização das informações públicas, podendo ser utilizada também para distribuir as funções, de acordo com o perfil de cada servidor”, disse o secretário-adjunto de Gestão, Alexandre Beloto.

Ao fazer a atualização dos dados, os servidores públicos titulares de cargo efetivo em exercício deverão apresentar a documentação também dos seus dependentes, quando houver. O cadastramento do dependente indicado pelo servidor não presume a condição de dependência econômica e não dispensa a sua avaliação no momento do requerimento de benefício. A Diretoria de Gestão de Pessoas efetuará a complementação, alteração e a validação dos dados cadastrais.

Relação de documentos pedidos no Recadastramento para o Servidor, dependentes e companheiros:

CPF

Registro Geral

Carteira de Habilitação

Self do com documento de identidade/habilitação.

Comprovante de residência

Certidão de nascimento

Certidão de casamento

Declaração de união estável

Título de Eleitor

Carteira de Trabalho

Comprovante de quitação militar

Diplomas

Certificados de cursos

Laudo de deficiência

Comprovante de matrícula escolar

Comprovante de matrícula universitária

Declaração de dependência

Carteira de Vacinação

Comprovante de nomeação de cargo em comissão ou de cedência para órgão externo

Veja o cronograma de recadastramento:

Unidades Prazo de Recadastramento

Secretaria Municipal de Gestão

Secretaria Municipal de Planejamento 15/03/2021 à 31/03/2021

Secretaria Municipal de Governo

Secretaria Municipal da Mulher

Secretaria Municipal de Saúde 15/04/2021 à 30/04/2021

Secretaria Municipal da Turismo

Procuradoria-Geral do Município 15/05/2021 à 31/05/2021

Controladoria-Geral do Município

Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico

Secretaria Municipal de Inovação e Comunicação

Secretaria Municipal de Obras Públicas 15/06/2021 à 30/06/2021

Secretaria Municipal de Ordem Pública

Secretaria Municipal de Educação 15/07/2021 à 31/07/2021

Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano 15/08/2021 à 31/08/2021

Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana

Secretaria Municipal de Assistência Social e

Desenvolvimento Humano

Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer 15/09/2021 à 30/09/2021

Secretaria Municipal de Fazenda

Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos 15/10/2021 à 31/10/2021

Agência Municipal De Regulação De Serviços Públicos

Delegados De Cuiabá

Empresa Cuiabana De Saúde Pública