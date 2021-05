Movimento Antene-se une entidades para implementar tecnologia 5G

O governo do estado do Rio de Janeiro, por meio da Fundação Anita Mantuano de Artes (Funarj), abriu inscrições hoje (4) para três novos editais voltados para o setor cultural, que vão distribuir aos vencedores mais de R$ 500 mil.

Em entrevista à Agência Brasil, o presidente da fundação, José Roberto Gifford, disse que, desde o ano passado, com o começo da pandemia, cresceu a preocupação do órgão com o setor cultural, que considera “muito sofrido”. Em 2020, a Funarj lançou a primeira edição do edital Ondas da Cultura que premiou trabalhos inéditos dos segmentos de artes cênicas, música e dança, apresentados no Teatro João Caetano, no Rio. Foi feito também um protocolo de segurança sanitária para os teatros, o que permitiu que os equipamentos ficassem seguros.

“Os nossos teatros foram adaptados, têm aquele filtro absoluto e estão muito seguros. Com esse protocolo, abrimos os nossos teatros com lotação de um terço do que seria o normal” disse. Acrescentou que o auxílio emergencial concedido pelo governo federal é muito importante. Salientou, no entanto, que “o trabalho é importante. As pessoas começarem a produzir e a atuar também é importante. Então, começamos a pensar nesses editais. Fizemos um edital de montagem teatral, um de curtas metragens e outro de música ao vivo para levar música ao vivo aos teatros”.

Prêmios

Agora, a Funarj está lançando três editais. O Prêmio Funarj/Roquette Pinto de Esquetes 2021 é o primeiro do gênero, depois de quase 90 anos, disse Gifford. A premiação foi elaborada em conjunto com a Rádio Roquette Pinto e objetiva que as pessoas possam atuar e dar conteúdo para rádio, além de propiciar a descoberta de novos talentos. O edital vai selecionar 20 esquetes, com duração de três a cinco minutos. Cada um receberá prêmio de R$ 2 mil. Os esquetes vencedores serão veiculados na Rádio Roquette Pinto no segundo semestre deste ano.

A segunda edição do edital Ondas da Cultura vai premiar 80 pessoas com até R$ 200 mil. O edital envolve trabalhos artísticos inéditos que serão gravados em vídeo por profissionais dos segmentos de artes cênicas, música e dança. Os selecionados serão exibidos no canal da Funarj no YouTube.

Já o Prêmio Funarj de Clipes Musicais distribuirá R$ 25 mil para cada um dos 12 projetos vencedores de videoclips. Os selecionados terão seis meses para elaborar o clip e entregar à Funarj. A exibição dos premiados acontecerá em um festival de clipes musicais no Teatro João Caetano, previsto para o início de 2022.

Trabalho

O presidente da Funarj destacou, ainda, que os editais são, na verdade, parte de um programa que pretende amenizar o sofrimento da área cultural.

“Para que as pessoas saibam, de alguma forma, que elas têm condições de trabalhar, que elas podem trabalhar e vão ter onde mostrar aquilo que fizeram e que têm condições de fazer. Essa é uma preocupação da Funarj, do governador do estado [Cláudio Castro] que é, inclusive, um homem da cultura. Essa é a mensagem: as pessoas precisam trabalhar, mesmo na pandemia”.

Os vencedores serão divulgados dentro de 45 dias, a partir de hoje, data de publicação dos editais.