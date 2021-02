Movimento comunitário terá participação ativa na solução de alagamentos nos bairros de Cuiabá

A Secretaria Municipal de Obras Pública e lideranças comunitárias da região Sul de Cuiabá se reuniram nesta semana para debater a execução de um plano de intervenções no sistema de drenagem de águas pluviais de diversas comunidades. A ideia é que os presidentes das Associações de Moradores atuem em conjunto com o Pasta, realizando o levantamento dos principais pontos de alagamento de cada bairro.

De acordo com o vice-prefeito e secretário de Obras Públicas, José Roberto Stopa, a partir desse mapeamento, serão definidas as prioridades e elaborado um plano de trabalho que será colocado em prática durante a época de seca. Segundo ele, o planejamento engloba a execução de serviços de desobstrução e limpeza de bocas de lobo, substituição de tampões, manilhamento de vias e reconstrução da rede pluvial.

“Em comum acordo com todas as associações, vamos levar serviços de qualidade para essas comunidades. A Secretaria vai receber o levantamento, definir as prioridades e trabalhar para resolver as situações, durante o período de seca para que, quando chegar a chuva, a população não sofra com alagamentos. Essa é uma das missões que o prefeito Emanuel Pinheiro nos deu e que, com muito afinco, vamos cumprir”, comenta Stopa.

O vice-prefeito destaca que o movimento comunitário já é parceiro do Município em diversas outras atividades e que, com mais essa medida, o laço entre o segmento e a Prefeitura de Cuiabá é ainda mais reforçado, com o apoio da Secretaria Adjunta de Relações Comunitárias. “Eles sempre foram parceiros da gestão do prefeito Emanuel Pinheiro e, agora, vamos estreitar ainda mais essa relação, nos ajudando a sanar esses problemas”, explica.

O presidente da Associação de Moradores do Lagoa Azul, Adimar da Conceição, conhecido como Valentim, foi um dos participantes do encontro e aprovou a ideia de inserir o movimento comunitário na solução dos problemas de alagamento. Para ele, Cuiabá está passando por um grande processo de transformação, que se torna ainda mais forte e eficiente quando a população tem a oportunidade de dar sua contribuição.

“É uma ideia brilhante e que vai ao encontro das necessidades dos bairros. O mais importante é que teremos uma discussão sobre essa situação crônica em várias regiões de Cuiabá, que vai ser resolvida junto com a sociedade. Muitas vezes o cidadão é obrigado a pisar em uma água suja para sair ou entrar em sua casa. Mas, o prefeito Emanuel Pinheiro e o secretário Stopa estão de parabéns por agirem em prol de uma solução”, argumenta Valentim.

Wesley Alves é representante da Associação do São Gonçalo III e conta que o bairro é um dos que já estão na programação para ser atendido. Conforme ele, há mais de 20 anos os moradores do local sofrem com o problema de falha na rede de drenagem de águas pluviais. Todavia, após a reunião, Wesley diz ter saído com a certeza de que o sofrimento, muito em breve, chegará ao fim.

“Tivemos a oportunidade de mostrar a realidade que estamos vivendo em nossa comunidade e, de prontidão, fomos atendidos. O secretário já enviou uma equipe de engenheiros até nosso bairro e, agora, irão fazer os estudos necessários para o manilhamento e construção de bocas de lobo”, relata.