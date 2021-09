Movimento cresce em aeroportos do Rio, mas sem registro de problemas

Os aeroportos do Rio estão funcionando sem problemas neste sábado (4).

O RIOgaleão – Aeroporto Internacional Tom Jobim espera para o período de feriado prolongado movimentação de mais de 78 mil passageiros. Segundo a concessionária RIOgaleão, isso significa crescimento de 67% em relação ao mesmo período do ano passado. Na comparação com Corpus Christi, que foi o último feriado prolongado, a expectativa é de aumento de 292% entre a última sexta-feira (3) e próxima a quarta-feira (8). No Galeão, estão previstos para este período 558 pousos e decolagens.

No Santos Dumont, na região central do Rio, a Infraero informou que as operações ocorrem sem dificuldades e que não há atrasos nos voos. A previsão para o período no Santos Dumont é de 1.031 voos com 125,2 mil passageiros. Em comparação com os números do ano passado, no período entre 4 e 9 de setembro, registra-se crescimento de 65% no total de voos programados e de 78% no de passageiros.

De acordo com a Infraero, que administra o aeroporto, o aumento do movimento deve-se ao fato de que, no ano passado, a pandemia da covid-19 exigia mais restrições de mobilidade nos terminais em períodos de feriado prolongado. Segundo a empresa, a projeção foi elaborada com base em informações das empresas aéreas e na comparação dos números estimados para este ano com os do mesmo feriado em 2020.

Medidas preventivas

Os aeroportos administrados pela Infraero estão funcionando dentro das recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), indicando aos passageiros, empresas aéreas e demais funcionários e frequentadores a necessidade de distanciamento social, do uso de máscaras faciais e da higienização das mãos dentro dos terminais.

Além da sinalização das medidas sanitárias em todos os locais, mensagens audiovisuais são divulgadas no interior dos terminais.