Movimento municipalista atuará pela derrubada de vetos à LDO 2021 que prejudicam os Municípios

Crédito: Divulgação

Com o início de um novo mandato, os prefeitos devem realizar uma série de atualizações em áreas essenciais da gestão municipal. Uma delas diz respeito aos dados da Assistência Social para acesso às plataformas de informação do Sistema Único de Assistência Social (Suas), importante instrumento de fluxo de dados nas operações, armazenamento e financiamento para as prefeituras.

Os novos gestores e representantes dos Municípios devem se cadastrar para ter acesso às plataformas do Suas. A permissão deve ser feita pelos gestores que serão os responsáveis pela criação de login para os técnicos que atuam nos serviços e programas do Suas. login inicial será o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do servidor e o próprio sistema gera a senha automaticamente. No caso de vinculação do novo secretário, é necessário inserir a data de mandato vigente, com o início e fim da gestão.

Vale ressaltar que as senhas de acesso à Rede Suas devem ser alteradas periodicamente, podendo ocorrer o bloqueio quando o perfil do usuário estiver inativo. Por isso, é fundamental que os dados estejam atualizados no CadSUAS. Um dos primeiros passos para os novos gestores ter acesso é fazer a vinculação das informações.

Alerta

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) ressalta a importância de os novos gestores estarem atentos aos acessos aos sistemas da Rede Suas, uma vez que ele é responsável pela disseminação de dados e dá suporte a operação, financiamento e controle social do Suas, bem como auxiliar no processo de organização e alimentação referente à execução da Política de Assistência Social nos Municípios.

Além disso, a entidade aponta a necessidade de os novos gestores acompanharem os canais de comunicação do Ministério da Cidadania pelo e-mail: rede.suas@mds.gov.br, pelo chat ou pelo canal 121. Em algumas situações, é necessário o encaminhamento de documentos à Pasta com informações atualizadas dos Municípios e incluir dados pessoais no caso de troca dos secretários de Assistência Social.

Rede Suas

O Sistema Nacional de Informação do Sistema Único de Assistência Social (Rede Suas) tem a função de suprir as necessidades de comunicação no âmbito do Suas e disponibiliza o acesso a dados sobre a implementação da Política Nacional de Assistência Social nos Municípios. Ele é composto por ferramentas que realizam registro e a divulgação de dados sobre recursos repassados, acompanhamento e processamento de informações de programas, serviços e benefícios socioassistenciais relacionados à gestão da informação do Suas.

A utilização de uma das ferramentas da Rede Suas ocorre por meio do Sistema de Autenticação e Autorização (SAA), responsável pela gestão do acesso e de outros aplicativos dessa rede. O seu acesso é liberado após o cadastramento de login e senha pelo Sistema da Rede Suas. Com isso, pretende aumentar a segurança e melhorar o gerenciamento dos processos de admissão de usuários e atribuição de perfis.

CadSuas

Já o sistema de Cadastro do Suas (CadSuas) é o Sistema Único de Assistência Social, instituído pela Portaria 430/2008. É nele que são registradas as informações cadastrais de prefeituras, unidades gestoras, fundos, conselhos municipais, rede socioassistencial e trabalhadores do Suas. A sua atualização contribui para organização e estruturação dos serviços e programas existentes nos Municípios.

O CadSuas é integrado a outros sistemas do Suas que precisam desses dados cadastrais atualizados para serem preenchidos e evitar prejuízos às gestões municipais. Para ter acesso ao sistema do Sistema de Autenticação e Autorização (SAA) é feito pelo endereço: http://aplicacoes.mds.gov.br/saa-web.

Após o cadastro no SAA, o usuário recebe e-mail da rede.suas@mds.gov.br com o link de acesso ao sistema, login (usuário) e senha inicial. Em seguida, deve ser feito o procedimento de validação e aceitar o termo de responsabilidade para que o acesso seja liberado. Antes de ter acesso ao SAA, deve ser feita a alimentação no CADSuas.

Saiba mais informações no tutorial ou no manual do SAA.