Movimento realizado em Várzea Grande recebe elogios

“A Prefeitura de Várzea Grande deu um show de responsabilidade e compromisso com o Outubro Rosa para as mulheres várzea-grandenses. Fiquei emocionada ao chegar no Parque Bernardo Berneck, no evento de encerramento da campanha e encontrar tantas mulheres vestidas com a camiseta de nossa associação e uma estrutura montada no local, com serviços voltados a saúde da mulher”, relatou a diretora-presidente da MT-Mama, Adriana Venturoso, numa postagem em sua rede social. Ela classificou o evento, como um dos mais bonitos realizados no Estado de Mato Grosso.

Para a primeira-dama do município, a Promotora de Justiça Kika Dorilêo Baracat, o movimento realizado pela Campanha Outubro Rosa é uma forma de chamar a atenção de mulheres no mundo todo sobre a importância de se fazer a prevenção do câncer de mama e de colo de útero, que matam centenas de mulheres o ano todo, jovens, senhoras e muitas mães de família, por isso, a participação nos eventos promovidos em favor dessa causa se faz necessária.

“Desde que fomos convidadas a participar da campanha, nos propusemos a ajudar o MT-Mama com a venda de mil camisetas e máscaras, e daí também nasceu a ideia de atuar de forma mais decisiva nesta causa, com uma força tarefa envolvendo além da secretaria de Saúde, a inserção das secretarias de Assistência Social e Educação, Cultura, Esporte e Lazer. A nossa meta era de fato alcançar um número maior de mulheres atendidas no município, mas além de superar a meta projetada pelo Ministério da Saúde, quanto aos números de agendamentos de exames, tanto para o câncer de mama como de colo de útero, conseguimos também manter a nossa própria meta. Foram mais de três mil agendamentos e estamos muito satisfeitos com esse resultado”, destacou Kika Dorilêo.

A primeira-dama disse ainda que o sucesso desse evento se deu em função do compromisso firmado por todos setores da Prefeitura Municipal, em especial aos profissionais das secretarias de Saúde, Assistência Social e Educação que não mediram esforços para levar informação e conscientizar as pessoas quanto a importância da prevenção do câncer.

Kika Dorilêo agradeceu ainda a participação de todos os servidores que além de vestirem a camiseta da campanha Outubro Rosa gravaram vídeos – e que foram exibidos durante todo o mês. “Cada qual a sua maneira fez questão de mandar aquela mensagem de apoio, de incentivo e de alerta para a necessidade de se manter a saúde em dia. A todos, nossos agradecimentos”.