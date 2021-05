Movimento solidário entrega kits higiênicos e bíblias em unidades penais

Cerca de 11 mil kits higiênicos estão sendo entregues nas unidades penais de Mato Grosso pela Igreja Universal do Reino de Deus. São materiais de higiene pessoal, como escovas e pastas de dente, sabonetes, papel higiênico, absorventes, e também exemplares de bíblias. Duas dessas entregas ocorreram em Cuiabá, nesta sexta-feira (28.05), no Centro de Ressocialização de Cuiabá (CRC) e na Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto May.

Na unidade feminina, foram entregues aproximadamente 400 kits. O secretário adjunto de Administração Penitenciária da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT), Jean Carlos Gonçalves, participou da entrega, feita na parte externa. Ele também participou da entrega dos materiais no CRC, no período matutino. Lá, foram entregues 1 mil kits.

Ele ressaltou que a assistência religiosa é assegurada pela Lei de Execuções Penais (LEP). “O Art. 24 prevê a assistência religiosa, com liberdade de culto, permitindo a participação nos serviços organizados no estabelecimento penal, bem como a posse de livros de instrução religiosa. Por isso, estamos abertos ao trabalho voluntário de qualquer instituição religiosa e entendemos que ações como essa contribuem para a ressocialização dos reeducandos”, frisou o secretário adjunto.

O pastor da Igreja Universal, Josué Costa Ramos, disse que em todo o Brasil estão sendo distribuídos mais de 500 mil kits. “Tem um mutirão de caminhões em direção aos presídios, e em Cuiabá e Várzea Grande nós iremos entregar 7 mil kits em todos os presídios. Nós sabemos que em meio a esta pandemia existe uma necessidade, por isso em parceria com a Secretaria, com os diretores das unidades, estamos organizando essas ações. Temos a certeza que quando as pessoas receberem este kit, Deus vai abençoar em todos os sentidos”.

“Agradecemos pela doação desses kits, pois são muito importantes para as reeducandas, e essa parceria com a Igreja Universal do Reino de Deus já ocorre há alguns anos, não só por meio da entrega dos kits, mas também em outras atividades já realizadas internamente”, destacou a diretora da Penitenciária Feminina, Maria Giselma Ferreira Silva.

Os materiais de higiene estão sendo distribuídos nas demais unidades do interior do estado. A Igreja Universal doará ainda 100 kits para a Fundação Nova Chance (Funac), que repassará aos familiares de recuperandos e egressos do Sistema Penitenciário.