MP notifica Governo de MT e manda vetar projeto de lei que isenta aposentados e pensionistas

A Coordenaria de Ensino e Aperfeiçoamento do Servidor Penitenciário (Escola Penitenciária) recebeu nesta quarta-feira (13.01) mais de 30 mil munições específicas para treinamento e 20 mil alvos para utilização nos cursos de capacitação que serão realizados neste ano.

A entrega foi fruto de uma emenda parlamentar do deputado estadual João Batista no valor de R$ 200 mil. Entre as munições de treinamento estão 3.800 cartuchos de calibre 12 3T, 5 mil cartuchos de calibre 38, 20 mil cartuchos de calibre .40 e 5 mil cartuchos de calibre 5,56 que devem chegar nos próximos dias.

As munições e parte dos alvos serão utilizadas no 1º Curso de Instrutor de Armamento e Tiro, que será realizado ainda neste primeiro semestre. Já outra parte do material será para utilização no curso de nivelamento e aperfeiçoamento de armamento e tiro que já vem sendo realizado com os servidores do Sistema Penitenciário.

De acordo com o coordenador da Ceasp, Rege Rocha, devido a pandemia ainda há uma demanda de 680 servidores que deveriam ter sido formados em 2020 e que devem passar pelo curso de nivelamento ainda no primeiro semestre. Ainda soma-se mais 1.080 servidores que já estavam previstos para serem capacitados em 2021. Os alvos recebidos na entrega garantirão treinamentos até 2022.

“Este é um momento ímpar para nós. E vale ressaltar que essa foi a única gestão em que estamos fazendo o trabalho de uma escola de formação de servidores do Sistema Penitenciário. A atuação dos profissionais da ponta também depende da formação deles, então agradecemos muito por este material recebido”, pontuou Rege.

Na ocasião, o secretário adjunto de Administração Penitenciária agradeceu a emenda parlamentar que proporcionou a aquisição dos materiais e lembrou também dos recursos federais que tem sido fundamentais para a melhoria do Sistema Penitenciário Mato-grossense.

“Em nome de todos os policiais penais e servidores do sistema nós agradecemos esta emenda do deputado João Batista, porque nada na administração pública é feito sozinho, tudo é fruto de um trabalho conjunto. E vale lembrar que de todo o recurso do Governo Federal no sistema nenhum real precisou ser devolvido. Ou seja: estamos trabalhando com seriedade e não deixamos nenhuma oportunidade de melhoria passar batido”, disse Emanoel Flores.