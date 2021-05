MT apoia o Programa Nacional de Prevenção à Corrupção

“Por onde se anda em Mato Grosso agora vemos obra começando e sendo entregues, as máquinas realmente estão trabalhando. Esse asfalto é uma benção para toda a região, porque produzimos muito aqui e o custo do transporte sem asfalto é muito alto, fora o sofrimento para a população quando precisa se deslocar para outras cidades. Tenho fé de que tudo isso vai melhorar e muito e nossa vida vai andar para frente agora”.

A afirmação é do presidente do Sindicato dos Produtores de São José do Rio Claro, Aparecido Rodrigues, que vê pela primeira vez em 10 anos a pavimentação da MT-492 de fato sendo executada.

“É só quem vive na região que sabe como o produtor sofre na época da colheita, pois os caminhões carregam toneladas e mais toneladas e as estradas de chão não aguentam escoar toda essa produção”, declarou o produtor.

O governador Mauro Mendes está na região do Alto Paraguai nesta sexta-feira (21.05) vistoriando as obras de infraestrutura em rodovias. Somente nas MTs 492 e 249, que ligam São José do Rio Claro do Rio Claro a Nova Maringá, são 81 quilômetros que serão asfaltados, com investimento de R$ 44 milhões. As obras estão em fase de terraplanagem e fazem parte do programa Mais MT.

“Essa é uma obra importante e muito sonhada por toda a população da região há décadas. Uma região que tem grande potencial de crescimento e com a logística melhorando e uma boa infraestrutura, trará competitividade à região e garantirá o direito de ir e vir de todos os mato-grossenses”, afirmou o governador.

O secretário de Infraestrutura e Logística, Marcelo de Oliveira, explicou que as obras estão sendo tocadas por meio de parceria entre o Governo de Mato Grosso e ambas as prefeituras: “o Estado licita, aporta os recursos e os municípios executam as obras complementares”.

“O governador não tem medo de desafio e está fazendo uma boa gestão, fazendo o dinheiro público reverter em bem para a população. São José agora não vai mais perder tempo e vai ser um polo, temos várias rodovias interligando e com essas melhorias o desenvolvimento vai alavancar. Entre São José e Nova Maringá vamos chegar a 700 mil hectares de produção de soja e com boas rodovias vamos poder escoar toda essa produção com mais agilidade e menos custo”, pontuou o prefeito de São José do Rio Claro, Levi Ribeiro.

“Por onde o asfalto passa, o desenvolvimento acompanha, pois facilita a vida das empresas e dos empreendedores, diminui o custo da atividade econômica, melhora a qualidade de vida, traz saúde para a população, agilidade no transporte e na logística. É isso que Mato Grosso representa hoje para o país: devolução para a população dos impostos que são pagos, de forma correta e transparente”, declarou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Cesar Miranda.

Participaram da comitiva do governador os deputados estaduais Dr. João, Paulo Araújo, Wilson Santos, Dilmar Dal Bosco e Elizeu Nascimento; os secretários de Estado Mauro Carvalho (Casa Civil), Gilberto Figueiredo (Saúde); a prefeita Ana Casagrande (Nova Maringá), além de lideranças locais.