MT Ciências realiza concurso fotográfico para homenagear os 302 anos de Cuiabá

Em homenagem ao aniversário de 302 anos de Cuiabá, completos nesta quinta-feira (08), a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci), por meio do MT Ciências, lançou um concurso de fotografia para a população. As publicações devem acontecer entre os dias 01 a 28 de abril, sendo uma foto da cidade, seguindo os critérios estabelecidos. A foto com mais curtidas será a vencedora, e o autor do post ganhará prêmios.

O evento virtual é realizado em parceria com empresas e escolas. Para participar, a pessoa precisa seguir os perfis de Instagram do MT Ciências (@mtciencias), da escola Gracom Cuiabá (@gracomcuiaba), da empresa Origem Compostagem (@origemcompostagem) e da escola I Go For (@igoforeducation).

Depois marcar três pessoas no comentário da foto oficial, publicada no Instagram no MT Ciências, e publicar uma foto bem bonita de Cuiabá e usar na legenda a hashtag #cuiaba302mtciencias. Ao final do concurso, a foto mais curtida vence.

Segundo Marilene Passos, coordenadora de Popularização da Ciência da Seciteci, o objetivo é que, neste momento de pandemia, a população possa ter a oportunidade de homenagear de forma virtual e criativa a Capital do Estado.

“Estamos passando por um momento delicado, e precisamos inovar e usar a criatividade para tudo, inclusive pra celebrar os 302 anos de Cuiabá, comemorado dia 8 de abril. Então, decidimos promover este concurso de fotografia durante todo o mês, para que, além de homenagear a Capital, dar engajamento e visibilidade para fotos da nossa cidade, principalmente as amadoras”, disse.

Só estarão concorrendo as fotos publicadas em abril de 2021. O resultado será publicado no dia 30 de abril no perfil do MT Ciências. A premiação vai ser um treinamento gráfico na Gracom – Escola de Efeitos Visuais de Cuiabá e kit’s de brindes da IGO e da Origem Compostagem.