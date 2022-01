MT deverá criar Programa de Mutirões de Cirurgias Eletivas

Thiago na plenária da AL Foto: JLSIQUEIRA / ALMT

O deputado estadual Thiago Silva (MDB) apresentou na sessão parlamentar do dia 4, Indicação 158/2022 para que o governo possa criar um fundo estadual próprio para atender as demandas de microcrédito para pequenos produtores e pessoas físicas de baixa renda.

De acordo com o parlamentar, milhares de famílias e pequenos produtores recorrem hoje a outras instituições financeiras com altas taxas de juros, e pelo momento econômico positivo para o Estado “seria providencial criar um fundo próprio para atender, com juros zero, pessoas que perderam sua produção na agricultura familiar e também que perderam seus postos de trabalho na cidade” justificou o parlamentar.

“Tenho defendido, desde o início do nosso mandato, a desburocratização do crédito. Hoje o pequeno empresário tem dificuldade de acesso ao crédito porque as normas do Banco Central inibem o acesso daqueles que mais precisam de apoio do governo. Como economista, vejo que o Desenvolve MT cumpre importante papel no estado, porém é preciso ter um fundo. Trata-se de uma legislação própria para que o Estado possa propiciar taxas de juros subsidiadas ou zero e atender o cidadão na ponta, que está passando por dificuldades durante dois anos de pandemia. O governo estado hoje tem condições econômicas, com potencial econômico, de criar um fundo próprio para estimular as micro e pequenas empresas, e consequentemente fomentar a economia local ”, defende o deputado Thiago. O deputado também defende a criação de linhas de crédito específicas para atender pessoas de baixa renda que queiram fazer a compra e instalação de equipamentos para energia solar.

“Infelizmente a crise hídrica e a inflação também fizeram aumentar o preço da energia convencional e nossa indicação inclui a criação de uma linha de crédito, com baixos juros, nesse sentido, pois a população não aguenta mais pagar tão caro na energia”, finaliza o parlamentar.