MT é segundo estado que mais vacinou contra Covid-19 no Centro-Oeste

Crédito: Prefeitura de Cuiabá

Mato Grosso é o segundo estado que mais aplicou doses de vacina contra a Covid-19 no Centro-Oeste do país. Desde o início da vacinação no estado, em 19 de janeiro, um total de 102.997 doses foram aplicadas. A informação é divulgada pela plataforma oficial do Ministério da Saúde, que contabiliza doses aplicadas no Brasil.

Até a manhã desta segunda-feira (22.02), foram imunizadas com a primeira dose um total de 79.045 pessoas em Mato Grosso. Dessas, 23.952 já receberam a segunda aplicação da vacina.

Do total de doses aplicadas, 81.758 foram em profissionais da saúde; 11.441 foram em integrantes da população indígena; 6.980 foram em pessoas de 80 anos ou mais e 2.050 foram em idosos institucionalizadas com 60 anos de idade ou mais.

Entre os 141 municípios do Estado, os que mais aplicaram vacinas, até o momento, foram: Cuiabá (32.625 doses), Rondonópolis (8.104) e Várzea Grande (5.739). Também integram o ranking da vacinação os municípios de Sinop (5.177), Barra do Garças (2.524), São Felix do Araguaia (2.282), Tangará da Serra (2.237), Sorriso (2.213), Primavera do Leste (1.928), Juína (1.923), Cáceres (1.906), Campinápolis (1.678), Lucas do Rio Verde (1.595), Colíder (1.444) e Alta Floresta (1.437).

Os dados de vacinados em Mato Grosso são reportados pelos próprios municípios ao Ministério da Saúde, que consolida as informações e realiza a divulgação por meio da plataforma virtual. A lista completa dos municípios, bem como outras informações sobre as vacinas aplicadas no estado ou no país, pode ser acessada no site do sistema oficial.

Conforme o Plano Nacional de Imunização (PNI), nesta primeira fase, são vacinados os trabalhadores da saúde que atuam na linha de frente do combate ao coronavírus, povos indígenas aldeados, pessoas idosas com 60 anos ou mais e pessoas com deficiência que vivem em asilos e/ou instituição psiquiátricas e população com 90 anos ou mais.

Mato Grosso recebeu 191.760 doses de vacina e distribuiu o quantitativo para a aplicação da primeira e segunda dose em tempo recorde.