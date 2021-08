MT Escola de Teatro apresenta Mostra de Cenas Online com o tema obsolescência programada

Em mais uma edição online por causa da pandemia, a Mostra de Cenas da MT Escola de Teatro apresenta ao público o resultado do aprendizado do curso superior oferecido em Mato Grosso. Com acesso virtual gratuito, as peças serão exibidas no canal do Youtube da MT Escola de Teatro, no próximo sábado (21.08), às 19h.

“Nesse momento de dores é a arte que nos salva. Assistir a Mostra é importante pois nos permitirá voltar a nos sentir gente. A poder chorar, sorrir, gargalhar, dançar, enfim. A arte é a ferramenta que nos faz seres humanos melhores. O formato online é a maneira que temos hoje de respeitar o distanciamento social e trazer uma maior qualidade de vida a essas pessoas”, afirma Flávio Ferreira, diretor artístico da MT Escola de Teatro.

Na Mostra de Cenas, os alunos do Curso Superior de Tecnologia em Teatro colocam em prática as aulas da graduação. Serão apresentadas três cenas elaboradas por núcleos de pesquisa das sete áreas de ênfases oferecidas pela Escola: atuação, cenografia e figurino, direção, dramaturgia, iluminação, produção e sonoplastia.

Todas as peças tratam do conceito de obsolescência programada, uma técnica utilizada por fabricantes para forçar a compra de novos produtos mesmo que os anteriores estejam em perfeitas condições de funcionamento. O evento também aborda a questão do acúmulo de lixo eletrônico, outro problema causado pelo método de obsolescência programada.

Com duração de aproximadamente 20 minutos cada uma, as peças ‘O fim de um lugar’, ‘Floresta Encantada’ e ‘Isola rompe’ apresentam e questionam o contexto das obsolescências.

Serviço

III Mostra de Cenas Online da MT Escola de Teatro

Data: sábado (21.08), às 19h

Transmissão gratuita: Canal de Youtube da MT Escola de Teatro (Ative o lembrete na plataforma)

O curso de Teatro

O Curso Superior de Tecnologia em Teatro é oferecido pela MT Escola de Teatro por meio da parceria entre Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel), a Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat), a Associação dos Artistas Amigos da Praça (Adaap) e a Associação Cultural Cena Onze.

Na graduação, o estudante escolhe uma das sete áreas de ênfase, na qual deseja se especializar: Atuação, Cenografia e Figurino, Direção, Dramaturgia, Iluminação, Sonoplastia e Produção Cultural. Após a conclusão de quatro módulos de ensino, o estudante recebe a formação de tecnólogo.