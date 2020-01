"MT está credenciado a receber competições internacionais", diz presidente da Confederação Brasileira de Atletismo

O Centro Olímpico de Treinamento da Universidade Federal de Mato Grosso foi inaugurado nesta terça-feira (28.01), com extensa programação esportiva durante o dia e cerimonial que contou com a presença do governador Mauro Mendes, de vários representantes do poder executivo e consagrados atletas mato-grossenses.

Entre as muitas personalidades do esporte, esteve presente o presidente da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), Warlindo Carneiro Filho. À frente da Confederação desde 2018, o professor Warlindo, mestre em Ciências do Desporto, Exercício e Saúde pela Universidade do Porto, em Portugal, possui um histórico profissional dedicado ao ensino, com forte atuação no atletismo de alto rendimento.

Sobre a nova fase do atletismo mato-grossense que se inicia agora com a entrega do COT UFMT, Warlindo enxerga com muito otimismo o futuro do esporte no Estado e faz planos para campeonatos sediados em Cuiabá.

“O atletismo brasileiro fica envaidecido com uma obra desse porte no Centro-Oeste do país, um complexo que não deixa a desejar em nada, com estrutura de primeiro mundo. Mais do que nunca, Mato Grosso está credenciado a receber competições internacionais e campeonatos brasileiros”, adianta o professor Warlindo.

O Centro Olímpico de Treinamento foi inaugurado há menos de 24 horas e as possibilidades já começaram a surgir. Há grande expectativa para um Campeonato Brasileiro de Atletismo Sub 20 ocorrer em Cuiabá ainda este ano.

“É com muita honra que podemos, oficialmente, anunciar que no mês de junho teremos em Cuiabá o Campeonato Brasileiro de Atletismo Sub 20. E, se Deus quiser, veremos atletas mato-grossenses saindo daqui atingindo índices, elevados ao topo do esporte nacional e competindo mundo a fora”, anuncia o governador Mauro Mendes.

Para concluir, sobre a qualidade técnica dos nossos atletas, o professor Warlindo falou com entusiasmo, corroborando com a possibilidade de um grande evento nacional realizado em Mato Grosso.

“A expectativa é imensa! Além de um complexo esportivo que segue os padrões internacionais, Mato Grosso é uma das grandes potências brasileiras nas categorias de base, com atletas de várias cidades trabalhando muito sério, colecionando resultados importantes e histórias de sucesso: Sorriso, Barra de Garças, Cuiabá, Tangará da Serra, Araputanga. Com conquistas e participações importantes em olimpíadas, campeonatos sul-americanos”, comemora.