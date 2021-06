MT Gás inicia estudos para produção de biogás e biometano no Médio Norte do Estado

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBM), por meio do Grupo de Aviação Bombeiro Militar (GAvBM), realiza entre os dias 25 e 26 de junho o II Encontro de Operações Aéreas no Combate aos Incêndios Florestais. Durante dois dias, pilotos agrícolas de diversas regiões do Estado serão capacitados teoricamente sobre a utilização de aeronaves no combate às chamas.

A capacitação conta com apoio Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja) e será realizada no Aeroporto de Santo Antônio de Leverger (distante a 35 km de Cuiabá), mesmo local onde foi instalado o 2° Pelotão Independente CBM para auxiliar no combate aos incêndios florestais da região.

De acordo com informações repassadas pelo coronel Flavio Gledson Vieira Bezerra, comandante do GAvBM, essa capacitação vai traçar um panorama teórico da “origem do fogo, procedimentos que devem ser realizados com o uso de aeronaves, equipes em solo e ações após o controle das chamas, uma ação de preparação importante”.

No evento, serão ministrados curso para pilotos agrícolas abordando a teoria do fogo, sistema de comando de incidentes e operações aéreas no combate aos incêndios florestais. Além disso, palestras do panorama nacional da aviação agrícola, apresentação dos produtos retardantes e outras demais.

A execução de mais uma etapa da capacitação, faz parte do Plano de Operações para a Temporada de Incêndios Florestais (POTIF 2021) e tem o objetivo de posicionar equipes de bombeiros militares para promover ações preventivas para minimizar os impactos dos desastres ocasionados pelos incêndios no Pantanal.

Programação do evento

Sexta-feira 25.06.21

08h – Abertura Oficial

8h35 – Palestra Sindag

9h10 – Palestra com empresa Fertilfire

9h45 – Coffee-break

10h – Palestra empresa Holdfire

10h35 – Palestra operações aéreas CBM-DF

11H10 – Palestra empresa Unnion

11h45- almoço

13h00 – Palestra empresa Iturri

13h35 – Palestra empresa Aeroglobo

14h10 – Palestra empresa Oren

14h45 – Coffee-break

15h00 – Demonstração prática área de queima controlada

18h – Encerramento

26.06.21 sábado

8h30 – Minicurso de combate aéreo em incêndios florestais

8h35 – Aula 01: Teoria do fogo

9h15 – Aula 02: Sistema de comando de incidentes nas operações aéreas de incêndios florestais

10h00 – Coffee-break

10h15 – Aula 03: Operações aéreas no combate aos incêndios florestais

11h30 – Disposições finais

11h45 – Encerramento

12h – Almoço