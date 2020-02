MT Hemocentro busca doadores para reforçar estoque de sangue no período de Carnaval

O MT Hemocentro intensificou as campanhas de coleta de sangue para o mês de fevereiro devido a proximidade do feriado prolongado de Carnaval. Nesse período, somado as festividades de fim de ano e férias escolares, a expectativa é de uma diminuição de até 50% dos números de doadores.

Para mudar esse possível cenário, a diretora do MT Hemocentro, Gian Carla Zanela, informou diversas atividades que serão realizadas dentro do mês de fevereiro. No dia 15 (sábado), a unidade de coleta da Rua 13 de Junho, centro-sul, em Cuiabá, estará atendendo excepcionalmente no período da manhã, a partir das 7h30 até às 12 horas.

Nesse dia, a equipe de atletas do time de futebol americano Cuiabá Arsenal vai comparecer para doar sangue. “A presença desses atletas nesse período de carnaval já é um compromisso social de vários anos consecutivos”, lembra Gian.

Nos dias 17, 18 e 19 a coleta externa vai ser realizada no Fórum de Cuiabá e no Tribunal Regional do Trabalho; já no dia 21 será feita somente no Tribunal Regional do Trabalho e, no dia 21, será no Tribunal de Justiça e no Tribunal Regional do Trabalho.

Homenagem solidária

Uma programação de campanha para a doação de sangue se destaca pela nobreza do gesto diante da superação da dor da perda de um ente familiar. A família e amigos e colegas do médico neurocirurgião de renome internacional, Jony Soares Ramos, decidiram realizar homenagem póstuma em comemoração ao seu aniversário, pelo segundo ano consecutivo, promovendo a doação de sangue voluntária, com duração de um mês.

Essa campanha começou no dia 20 de janeiro e se estenderá até o dia 21de fevereiro (sexta-feira), véspera de feriado prolongado de carnaval.

Serviço

O MT Hemocentro é coordenador e referência em hematologia e hemoterapia em Mato Grosso e atende à demanda sanguínea dos prontos-socorros de Cuiabá e de Várzea Grande, do Hospital Universitário Júlio Müller, do Hospital Municipal São Benedito e do Hospital Metropolitano de Várzea Grande.

A unidade também é suporte para as 16 unidades de Coleta e Transfusão distribuídas na Hemorrede Estadual. Para mais informações ou para o agendamento de campanha para a coleta de doação, entre em contato pelo número: (65) 3623-0044.

Endereço do MT Hemocentro, Rua 13 de Junho, 1055 – Centro Sul, Cuiabá.