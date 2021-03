MT Hemocentro completa 27 anos com atendimento especial e parcerias

O mês de março marca a comemoração de 27 anos de existência do MT Hemocentro, o único banco de sangue público de Mato Grosso. Na programação especial deste mês, está previsto o funcionamento da sede aos sábados, dias 13 e 27 de março, das 7h30 às 12h.

Será possível doar sangue e realizar o cadastro para doação de medula óssea, além de participar das campanhas com as seguintes instituições públicas e particulares: Polícia Militar, Projeto Alegrando Vidas, Igreja Adventista e Abutre’s Moto Clube.

O Projeto Alegrando Vidas é uma iniciativa de alunos de medicina da Universidade de Cuiabá (Unic), com a transmissão de uma live pelo YouTube no dia 4 de março, a partir das 19h. O evento contará com a palestra da pedagoga, psicóloga e servidora do MT Hemocentro, Sibeli Baralle Baicere, sobre o tema: “Compreendendo a doação de sangue: pré-requisitos e cuidados pós-doação”.

Os acadêmicos de medicina também vão apoiar o banco de sangue público na convocação de novos doadores de sangue e medula óssea.

“Todos os dias vários serviços de saúde precisam de sangue e componentes para cirurgias e procedimentos terapêuticos. Quem puder, doe sangue e contribua com esse ato de solidariedade e responsabilidade social”, destacou a diretora do MT Hemocentro, Gian Carla Zanela.

Devido à pandemia, o MT Hemocentro está agendando as coletas de sangue. As doações podem ser agendadas por meio dos telefones (65) 3623-0044 (Ramal 221 e 222) e Whatsapp (65) 98433-0624. Também é possível agendar pela internet, por meio deste link.

Doação e imunização

Com a vacinação contra o coronavírus em Mato Grosso, as unidades hemoterápicas solicitam que a população doe sangue antes da imunização. De acordo com o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, disponibilizado pelo Ministério da Saúde, existe delimitação de tempo de inaptidão para a doação de sangue.

No caso da CoronaVac/Butantã quem se vacinar deve aguardar 48 horas após cada dose para doar sangue. No caso da AstraZeneca/Fiocruz, 7 dias após cada dose. Por essa razão, é importante o doador que foi vacinado leva o cartão de vacinação, caso contrário será considerado o prazo da inaptidão de maior tempo (7 dias).