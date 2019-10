MT Hemocentro divulga campanhas de coleta de sangue para outubro

O MT Hemocentro divulgou o calendário de campanhas para doação voluntária de sangue em outubro. Durante 23 dias deste mês, as ações contam com a parceria do Conselho Regional de Biomedicina da terceira região (CRBM-3). A campanha, que ocorrerá exclusivamente na sede do banco de sangue, faz parte das atividades que antecipam as comemorações do Dia do Biomédico, celebrado em 20 de novembro.

A campanha intitulada “Biomédicos Doam Vida” tem como objetivo mobilizar e sensibilizar os profissionais e acadêmicos da área, até o dia 31 de outubro, para a importância de ser um doador de sangue.

Neste mês, também haverá campanhas externas por meio da equipe técnica do Hemobus, o ônibus de coleta do MT Hemocentro. No dia 5 de outubro (sábado), a unidade móvel participará, durante o dia todo, de um mutirão de cidadania no bairro Jardim das Flores, em Várzea Grande; serão ofertados serviços de orientação, realização do cadastro de novos doadores de sangue e coletas de doações voluntárias.

No dia 8 de outubro, a coleta externa será no estacionamento do Tribunal de Justiça do Estado, também com orientação educativa e captação de novos doadores.

De acordo com a Gerente de Doação do MT Hemocentro, Ariadeny Allyne da Silva, o banco de sangue público depende exclusivamente de doações voluntárias e, por isso, promove campanhas periódicas e palestras externas. Nesse sentido, a unidade especializada conclama à sociedade em geral a dedicar uma atenção ao ato de doar vida.

“O MT Hemocentro é o único banco de sangue público 100% SUS no Estado e a sua produção diária abastece os hospitais e prontos-socorros públicos, salvando milhares de vidas que dependem de transfusão de sangue, de todos os tipos sanguíneos. Esse abastecimento é gratuito e o sangue transfundido também é gratuito para quem o recebe. Para tanto, necessitamos de manter o estoque, inclusive com margem para casos de urgência e emergência”, explicou.

As doações e o agendamento de campanhas podem ser realizados nos seguintes endereços:

Sede do MT Hemocentro – Banco de Sangue Público de Mato Grosso

Rua 13 de Junho, 1055, Porto. Cuiabá-MT.

Telefone: (65) 3623-0044 | ramal 220 / 221 / 225

Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 07h30 às 17h30.

Unidade de Coleta do Pronto Socorro Municipal de Cuiabá

Rua General Vale, 182, Bandeirantes. Cuiabá-MT.

Horário de Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h às 16h