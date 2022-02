MT Hemocentro divulga campanhas internas de coleta de sangue para fevereiro

Para manter o estoque de sangue e suprir as demandas dos hospitais e prontos-socorros públicos, o MT Hemocentro intensifica as campanhas internas no mês de fevereiro.

A diretora do MT Hemocentro, Gian Carla Zanela, informa que as coletas de sangue estão ocorrendo somente internamente no único Banco de Sangue Público de Mato Grosso, localizado na Capital, e com agendamento prévio para o atendimento de 10 pessoas por hora.

Durante o atendimento, a equipe da unidade e os doares cumprem rigorosamente as medidas de biossegurança para evitar o contágio da Covid-19 e outros Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).

Com a parceria da Liga oncológica do curso de medicina da Universidade de Cuiabá (UNIC), haverá a continuidade da campanha Mutirão do Bem, a partir desta terça-feira (01.02) até o dia 14 de fevereiro, em que todos os doadores concorrerão ao sorteio de vários prêmios.

Também a partir desta terça-feira até o dia 28 de fevereiro, serão realizadas as campanhas: Clube da Pizza, sendo que as primeiras cinco pessoas que doarem sangue ganham uma pizza pequena e os demais doadores ganham 15% de desconto no pedido; a Campanha Associação Mato-grossense de Oficiais da Reserva do Exército (AORE/MT), com o sorteio de uma barca de comida japonesa para os doadores do mês de fevereiro, e a Campanha Salão de Beleza J S Personal Hair sendo que os doadores do mês terão desconto de 15% no corte de cabelo e 20% em químicas no salão.

Quem pode doar

O Ministério da Saúde recomenda que o doador compareça à unidade portando um documento oficial com foto, tenha mais de 50 quilos, esteja em bom estado de saúde e tenha uma alimentação saudável, nunca vindo doar em jejum.

Homens podem fazer até quatro doações anuais, com prazo de dois meses entre cada uma. Já as mulheres podem fazer três doações por ano, com um espaço de quatro meses. Os candidatos precisam ter a partir de 16 a 69 anos, 11 meses e 29 dias.

Em cada coleta é retirado um volume aproximado de até 450 ml de sangue. Recomendam-se, nas primeiras horas pós-doação, descanso, evitar atividade física e ingestão de bebida alcoólica.

Para agendar a doação

Acesse o Sistema de Agendamento do MT-Hemocentro no link http://mthemocentro.saude.mt.gov.br. O voluntário também pode agendar as doações por telefone (65) 98433-0624 (Whatsapp, ligação ou mensagem) ou no tradicional número fixo: (65) 3623-0044 ramais 211 e 221.