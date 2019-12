MT Hemocentro e unidade de coleta no Pronto Socorro terão horário de atendimento reduzido nesta sexta-feira (20)

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) organizou uma reunião de balanço e alinhamento com os gestores dos 10 Hospitais Regionais de Mato Grosso. O encontro foi realizado nesta terça-feira (17.12), no auditório do Centro de Reabilitação Dom Aquino Corrêa (Cridac), em Cuiabá, e foi conduzido pelo secretário estadual de Saúde, Gilberto Figueiredo.

Durante a ação integrativa, foram abordadas as melhorias executadas pelas unidades, as dificuldades enfrentadas e, sobretudo, os desafios para o novo exercício. Na ocasião, também foram explanados os gastos e economias das unidades regionais.

“Temos a convicção de que o diálogo entre gestores é fundamental para o alinhamento das ações da rede estadual. Precisamos dessa integração porque o bom relacionamento entre os nossos hospitais oportuniza melhorias nos serviços entregues à população”, avaliou o secretário Gilberto.

Além da explanação voltada aos números da administração hospitalar, o encontro intensificou a troca de experiência entre os gestores, aspecto que é fomentado desde o início da atual gestão do Governo do Estado.

“Por meio dessa dessa troca de experiências, o que é positivo pode ser propagado para outras unidades e, muitas vezes, a solução para os problemas chega de forma mais fácil e ágil. Esse compartilhamento entre as unidades é muito importante porque os gestores conhecem a realidade de todo o estado, começam a enxergar todo o território estadual”, ponderou a secretária adjunta de Gestão Hospitalar, Deisi Bocalon.

Visão dos gestores

Diretora do Hospital Regional de Colíder, a enfermeira Mirian Alves pontuou, durante apresentação, a importância do espírito coletivo na Saúde. De acordo com a gestora, durante o ano de 2019, houveram muitos momentos em que pôde contar com os colegas que atuam em outros Hospitais Regionais.

“Nós, como diretores dos hospitais regionais, temos o espirito de companheirismo. Isso tem sido de grande valia e tem valorizado a nossa gestão, pois um hospital ajuda muito o outro hospital. Nesta gestão, temos esse espirito de liderança e companheirismo. Somos gratos a todo esse grande avanço na Saúde do estado de Mato Grosso”, contou Mirian.

Em seguida, os outros diretores também pontuaram o apoio mútuo entre membros da equipe, que é fundamental em momentos sensíveis, sobretudo na área da Saúde.