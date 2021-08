MT Hemocentro intensifica agenda de coletas para repor estoque do banco de sangue

O MT Hemocentro divulga o cronograma de campanhas de doação para o mês de agosto. O banco de sangue intensifica a agenda de coletas com o serviço externo de coleta de sangue, por meio da equipe técnica que compõe o Hemobus, e dá continuidade às ações na sede da unidade, em Cuiabá.

Até o dia 31 de agosto haverá campanha em parceria com a Maçonaria, denominada Campanha União Fraternal e com a equipe de atletas do Cuiabá Esporte Clube. No dia 21 haverá caminhada no Parque das Águas organizada por empresárias que compõem a BPW de Cuiabá.

No período de 23 a 27 será realizada a Campanha Atitudes que Inspiram da arquiteta Elen Picone, e no mesmo período haverá a Campanha Mãos que ajudam da Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias, em parceria com a BPW de Várzea Grande. Também em parceria com a BPW será realizada coleta de doações de militares do 9º BEC Cuiabá, no dia 27 de agosto.

De 26 de agosto a 02 de setembro será realizada a Campanha Doando Vidas pela BPW Mulheres de Negócios de Cuiabá na unidade de coleta do MT-Hemocentro, na capital.

Coletas externas

Nesta quarta-feira (18) a equipe de profissionais do MT-Hemocentro que trabalham no Hemobus estará coletando doação de sangue no Shopping de Várzea Grande.

“É uma ação social em apoio às demandas da comunidade, sendo uma forma de colaborar e oportunizar aos clientes do Shopping o acesso ao serviço de doação de sangue”, destacou Michele Machado, gerente de marketing do Shopping Várzea Grande.

Nos dias de 25 e 26 a equipe do Hemobus segue viagem para São José do Rio Claro para fazer coleta de doadores da região.

No dia 28 a coleta externa será na Praça Ipiranga em parceria com Igreja Assembleia de Deus, em Cuiabá.

Em Mato Grosso, as doações para o MT Hemocentro deverão ser agendadas como forma de evitar aglomeração e prevenir a disseminação da Covid-19. Por medida de segurança aos profissionais e doadores, o banco de sangue atende somente dez pessoas por hora durante a pandemia.

“Os mesmos cuidados de biossegurança são estendidos no Hemobus, durante as coletas externas”, destacou a diretora do MT Hemocentro, Gian Carla Zanela.

Serviço

As doações do MT-Hemocentro podem ser agendadas por meio dos telefones (65) 3623-0044 (Ramal 221 e 222) e Whatzapp (65) 98433-0624. O novo sistema é agendamento está disponível neste link: mthemocentro.saude.mt.gov.br

O sistema pode ser acessado via navegador de qualquer dispositivo que possua conexão com a internet (celular, tablet, computador e notebook).