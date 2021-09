MT Hemocentro intensifica campanhas e coletas externas para repor estoque do banco de sangue

O MT Hemocentro divulga o cronograma de campanhas de doação para o mês de setembro. O banco de sangue intensifica a agenda de coletas com o serviço externo de coleta de sangue, por meio da equipe técnica que compõe o Hemobus, e dá continuidade às ações na sede da unidade, em Cuiabá.

Em Mato Grosso, as doações para o MT Hemocentro deverão ser agendadas como forma de evitar aglomeração e prevenir a disseminação da Covid-19. Por medida de segurança aos profissionais e doadores, o banco de sangue atende somente dez pessoas por hora durante a pandemia.

“Os mesmos cuidados de biossegurança são estendidos no Hemobus, durante as coletas externas”, destacou a diretora do MT Hemocentro, Gian Carla Zanela.

Confira:

Desde sexta-feira (03.09) até o dia 30 haverá campanha em parceria com a BPW-Várzea Grande na sede do MT-Hemocentro;

No dia 08 de setembro, os membros da Igreja de Deus estarão doando sangue;

Do dia 13 a 17 de setembro haverá campanha TROTE SOLIDÁRIO – Odonto UNIVAG;

No dia 14, o deputado estadual Paulo Araújo realizará o dia D de coleta voluntária de sangue, mobilizando seus Colaboradores e amigos;

Já no dia 15, haverá campanha em parceria com a Associação dos Advogados, em Cuiabá, e no dia 17 com a Defensoria Pública, também na capital.

Coletas externas:

•As coletas externas com a equipe do Hemobus serão:

•08 e 09 de setembro – Shopping 3 américas;

•21 e 22 de setembro – Campo Verde;

•27 de setembro – Chapada dos Guimarães

Serviço

As doações do MT-Hemocentro podem ser agendadas por meio dos telefones (65) 3623-0044 (Ramal 221 e 222) e Whatzapp (65) 98433-0624. O novo sistema é agendamento está disponível neste link: mthemocentro.saude.mt.gov.br

O sistema pode ser acessado via navegador de qualquer dispositivo que possua conexão com a internet (celular, tablet, computador e notebook).