MT já recebeu 7 pacientes de Rondônia; dois chegaram na madrugada desta sexta-feira (29)

O Governo de Mato Grosso participou, a convite da primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro, de um encontro do grupo ‘Aliança pelo Voluntariado’. As representantes da Unidade de Ações Sociais e Atenção à Família (Unaf), Marilene Marchese e Maria Fernanda Ferri Amaral, indicadas pela primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, participaram via remota da reunião, que ocorreu na tarde da última quarta-feira (27).

A primeira-dama Virginia Mendes não pôde participar da reunião devido a compromissos familiares com a mãe, que ainda está no hospital se recuperando da Covid-19. “Agradeço imensamente mais uma vez o convite da primeira-dama Michelle. Tenho certeza que iremos seguir unidas em prol do voluntariado e ampliando ainda mais as ações em Mato Grosso e no país”, destacou Virginia.

Na reunião, Michelle Bolsonaro apresentou o plano de ações para o ano de 2021 do grupo e também do Pátria Voluntária, projeto idealizado e presidido por ela no país.

A primeira-dama Virginia Mendes por diversas vezes tem articulado ações em conjunto com Michelle Bolsonaro junto ao Pátria Voluntária, como a campanha “Natal Solidário”, que distribuiu cestas básicas para instituições filantrópicas que cuidam de idosos e crianças carentes em Cuiabá e também no interior de Mato Grosso, na cidade de Sorriso. E também arrecadou brinquedos para várias crianças carentes e pacientes da ala pediátrica do Hospital Estadual Santa Casa.

No final do ano passado, Virginia Mendes foi homenageada pela primeira-dama do país com o troféu ‘Amigos do Pátria Voluntária’, em reconhecimento às ações de inclusão social e de estímulo ao voluntariado.

E além do Pátria Voluntária, a primeira-dama de Mato Grosso também integra o Aliança pelo Voluntariado, a convite da primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Entre as ações apresentadas na reunião do plano de ação do Pátria Voluntária para 2021 estão campanhas de incentivo à doação de sangue e eventos solidários de Páscoa, Dias das Crianças e Natal.

O encontro do Aliança pelo Voluntariado aconteceu em Brasília e contou com a presença da Ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, primeiras-damas de diferentes Estados do país, esposas de Ministros e Embaixatrizes.