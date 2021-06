MT Prev leva informações sobre previdência estadual para servidores da Seduc

Nesta quarta-feira (23) o Mato Grosso Previdência (MT Prev) levou informações sobre as novas regras da previdência estadual para os servidores do núcleo de vida funcional da Secretaria de Estado de Educação (Seduc). A palestra continuará nesta sexta-feira (25), no auditório da Secretaria de Educação.

Segundo a coordenadora de aplicação e vida funcional da Secretaria Adjunta de Gestão de Pessoas da Seduc, Azilda Pinho, é importante que o setor esteja capacitado sobre as novas regras para que possam auxiliar os servidores da secretaria que estiverem pleiteando uma aposentadoria.

“Os servidores da Seduc representam 60% do público do MT Prev e nós sentimos a necessidade de estarmos capacitados sobre as novas regras de pensão, concessão, abono permanência e todos os assuntos que dizem respeito a aposentadoria”, afirma.

Para a servidora do setor de vida funcional, Paula Rondon de Almeida, as informações serão úteis tanto no trabalho quanto em casa.

“Para mim [o conhecimento] vai servir para tirar as dúvidas dos servidores que ligam aqui e algumas coisas vou informar a minha mãe, que gostaria de saber se tem direito a uma aposentadoria proporcional”, destaca.

No primeiro encontro, depois da abertura feita pelo diretor-presidente do MT Prev, Elliton de Souza, o diretor de previdência, Érico Almeida, apresentou o cenário atual e noções gerais da previdência estadual, regras de pensão por morte, acúmulo de benefícios, fator de redução, aposentadoria por incapacidade permanente, averbação de tempo de contribuição e aposentadoria para o servidor com deficiência.

Na próxima sexta-feira serão abordados temas como regras de aposentadoria (voluntária, compulsória e especial), certidão de tempo de contribuição (CTC) e os sistemas que são usados no MT Prev para conceder os benefícios. Os encontros acontecem no período da manhã e da tarde.

“É muito importante que os servidores se interessem sobre a previdência, sobre as regras em que se enquadram hoje, além de ser essencial para quem trabalha com gestão de pessoas e com a vida funcional do servidor público. Estamos à disposição de todas as secretarias interessadas neste seminário”, afirma Souza.