MT PREV oferece atendimento pelo WhatsApp

Crianças, adolescentes e jovens de Tangará da Serra podem ter acesso a aulas da manifestação cultural que une música e dança como forma de expressão das comunidades. Contemplado no edital MT Nascentes da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel), o projeto Hip Hop na Periferia está com inscrições abertas até sexta-feira (12.02).

As oficinas acontecem de 15 de fevereiro a 31 de março no Centro Municipal de Ensino Fausto Eugênio Masson, que fica no bairro Jardim Barcelona, em Tangará da Serra. As inscrições também estão sendo feitas no mesmo local.

Serão quatro turmas divididas nos dois períodos do dia (matutino e vespertino), com 15 alunos em cada turma. As aulas serão realizadas de segunda a quinta-feira e incluem dança e música. Inicialmente a previsão é atender moradores dos bairros Jardim Barcelona, Morada do Sol, Valência I e Valência II.

Os instrutores das oficinas são Damião Santana da Silva e Klesley Hiago, ambos com atuação anterior em ações educacionais da Prefeitura e do Governo Federal e com vários cursos na área.

Para o produtor do projeto, Genaldo Ferreira dos Santos, o hip hop traz vários benefícios aos participantes.

“A dança estimula a disciplina, o senso de organização, a determinação, o respeito e o comprometimento dos meninos e meninas. O Hip Hop leva valores e possibilidades para crianças e adolescentes de periferia, é vista como uma porta para oportunidades futuras na vida da comunidade”, enfatiza.

Serviço

Oficinas de hip hop

Período de inscrição: 08 a 12 de fevereiro de 2021

Local de inscrição: Centro Municipal de Ensino Fausto Eugênio Masson, localizada – Jardim Barcelona, Tangará da Serra

Mais informações: (65) 99937-1557