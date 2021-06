MT Prev ultrapassa 30 mil atendimentos virtuais

Para reforçar os canais de atendimento aos servidores ativos, aposentados, pensionistas e ex-servidores do Governo do Estado, em setembro de 2020 o Mato Grosso Previdência (MT Prev) implantou uma ferramenta para centralizar e administrar os atendimentos feitos via WhatsApp, Web Chat, e-mail e Facebook da autarquia. Desde então, foram registrados 30.090 atendimentos virtuais concluídos.

Segundo o coordenador de atendimento, Mauro Gregório Batista, os canais mais procurados são o WhatsApp (14.329) e o Web Chat (12.508). O e-mail atendimento@mtprev.mt.gov.br recebeu 3.179 solicitações e o Facebook, 53.

Para ser atendido por meio do aplicativo WhatsApp, basta enviar mensagem de texto para (65) 3363-5300 e aguardar as instruções. Já o Web Chat pode ser acessado na página inicial do site www.mtprev.mt.gov.br .

Os assuntos mais procurados são informações sobre o Censo Previdenciário, Certidão de Tempo de Contribuição (CTC), atualização de cadastro para emissão de holerite e andamento de processos.

Pela internet também é possível solicitar a certidão de não recebimento de aposentadoria, utilizada para a isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Para obter o documento pelo atendimento remoto é necessário enviar uma foto legível da frente, e do verso do Registro Geral (RG) do requerente.

“Neste período de pandemia, o atendimento a distância se tornou ainda mais essencial. Estamos investindo em novas tecnologias e os nossos servidores estão comprometidos a responder o segurado da melhor forma possível”, afirma o diretor-presidente do MT Prev, Elliton Souza.

O atendimento virtual está disponível de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h.