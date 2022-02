MT registra 121.326 novos empregos em 2021; obras e ações do Governo contribuíram para saldo positivo

Lançado no mês de dezembro, o projeto Caminhos do Morro – Comunidade Morrinho inicia a programação do ano com o ‘Desafio dos 100 km’, uma caminhada na natureza no entorno do Morro de Santo Antônio. O projeto conta com a assistência técnica da Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer), em parceria com a Associação de Pequenos Produtores Rurais e Moradores de Morrinho (Aprumo), em Santo Antônio de Leverger.

A iniciativa é promovida pelo Rancho Epona, uma das 14 propriedades que fazem parte do projeto, e será realizada entre os dias 21 e 25 de fevereiro (de segunda a sexta-feira), com a meta de percorrer 20 km diários, com saída e retorno da sede do Rancho. Na sexta-feira (25), último dia de caminhada, a chegada será na sede Aprumo, fechando a programação com a entrega de certificado dos quilômetros percorridos.

A técnica da Empaer Ludmila Bodnar lembra que o objetivo é fomentar a agricultura familiar associada ao turismo rural e, como atrativo, o Morro de Santo Antônio.

“Buscamos estimular, orientar e seguimos acompanhando todos os atrativos que fazem parte do projeto e os que desejam fazer parte. A região tem potencial, mas precisa de um olhar sensível dos gestores para deslanchar”.

Segundo Ludmila, é preciso explorar o morro de forma consciente com gestão e participação da comunidade local. “Essa é a nossa missão. Com a assistência técnica da Empaer vamos mostrar que, com a agricultura familiar e outras opções de lazer, é possível agregar como fonte de renda para os produtores da região”.

Mirian com o certificado da caminhada piloto realizada na semana do Natal Foto: Arquivo

A proprietária do Rancho Epona, Mirian Ferraz, é caminhante desde 2018 e já realizou alguns caminhos pelo Brasil, entre eles o Circuito Caminhos da Sabedoria, na cidade de Ibiraçu, no estado do Espírito Santo. Na época, o percurso de 108 km foi realizado em cinco dias na companhia de outros peregrinos.

Ela explica que o roteiro e detalhes do Desafio 100k estão sendo finalizado e será divulgado nas redes sociais e grupos de conversa do Rancho Epona. “Fizemos um piloto do desafio na semana do Natal na companhia de amigos e familiares e foi um sucesso. No momento, estamos finalizando os últimos detalhes, como os locais para carimbar o passaporte, as regras do evento e a emissão do certificado junto a Aprumo, assim como a definição do valor da taxa para ajudar nos custoss, emissão de passaporte e certificado entre outros”.

Com o habito de caminhar, Mirian conta que teve a oportunidade de ser estimulada por outras pessoas que já tinham feito um dos mais tradicionais caminhos do mundo, o Santiago de Compostela, na Espanha – que a despertou pelo prazer da caminhada e querer proporcionar a mesma sensação a outras pessoas.

“Caminhar é renovador. É no silêncio que o ritmo se impõe, é possível colocar a mente em equilíbrio, ouvir o ruído da natureza, escutar o compasso e, até o descompasso do coração, sentir o vento, o calor e a imensidão que nos cerca. Em grupo é melhor ainda poder compartilhar e escutar histórias”, conclui ela.

Serviço

Desafio dos 100 km

Onde: Rancho Epona – Comunidade Morrinho – Santo Antônio de Leverger

Quando: 21 a 25 de fevereiro

Informações: (65) 98153-5011

Foto: Arquivo