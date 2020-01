MT tem redução de 41% no desmatamento para o mês de dezembro

A nova sede do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPMTran), inaugurada no final da tarde de ontem(28) Cuiabá, melhorou as condições de atendimento ao público e de trabalho para os policiais, além de levar mais segurança aos moradores da região.

O prédio amplo está em uma local privilegiado e de fácil acesso: na Avenida Fernando Corrêa da Costa, no bairro Chácara dos Pinheiros, a poucos metros da ponte do Rio Coxipó. Somente a sala de registro do Boletim de Ocorrência(BO) de acidentes sem vítimas (somente danos materiais), tem capacidade para receber até 40 pessoas em ambiente climatizado.

Além de prédio com alojamento e sala de instrução mais adequadas, todos os policiais do Batalhão receberam fardamento e novos equipamentos de trabalho, como bornal, botas, coletes e outros. O governo do Estado, por meio do Detran, investiu cerca de R$ 200 mil em fardamento e assumiu os custos de locação e manutenção do novo prédio.

Durante a solenidade de inauguração o comandante geral da Polícia Militar, coronel Jonildo José da Assis, disse que bom fardamento, equipamentos modernos e condições dignas de trabalho fazem parte da motivação do policial para prestar melhores serviços à população.

Assis também destacou a importância da integração dos órgãos de Segurança, como a parceria da PM com o Detran nas ações do trânsito, entre as quais as operações Lei Zeca. “Unidos podemos fazer mais e melhor para a sociedade”, completou.

O presidente do Detran, Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos, lembrou que as instalações antiga do Batalhão, na sede do Detran, mesmo que fossem reformadas não atenderiam as necessidades. De acordo com ele, a conclusão foi que o melhor mesmo era mudar para outro local mais amplo.

“O Governo nos permitiu atender a reivindicação do Batalhão de Trânsito”, observou. Gustavo Vasconcelos explicou que os custos da reforma e adequações da nova sede foram bancadas pelo dono do imóvel e o Detran assumiu a locação de R$ 21 mil e a manutenção.

Para o comandante do BPMTran, tenente-coronel Adão César Rodrigues da Silva, a mudança trás conforto no atendimento ao público e ao trabalho dos policiais. Além, claro, de mais sensação de segurança aos moradores dos bairros próximos. Conforme Adão César, o número de pessoas atendidas no setor de registro de BO chega a 40 ao dia. Na sede antiga, observa, a sala não comportava mais de mais de seis pessoas. “A mudança é um salto importante na estrutura física”, completou.

Homenagem

O Batalhão de Trânsito homenageou diversas autoridades civis e militares que contribuíram e contribuem as ações na área do trânsito com uma réplica do brasão do BPMTran. Entre os agraciados estão o comandante da PM coronel Assis, o presidente do Detran Gustavo Vasconcelos, o comandante do Comando Especializado, coronel Carlos Eduardo Pinheiro, entre outros.

Também homenagem (in memorian) o sargento Adelcio Sparapan, no ato representado por sua mãe, a senhora Julieta Sparapan, e outros familiares. Ela recebeu a réplica do Brasão e descerrou a faixa de inauguração da nova sala de instrução, batizada com o nome do sargento.