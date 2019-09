MTI apresenta modelo de parceria com a Google no maior evento de TI do Brasil

A vontade usar o computador sem depender da ajuda de ninguém foi o que motivou a aposentada Maria Bertulio de Camargo a participar do curso de operador de computador, oferecido pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc-MT) em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci-MT).

Aos 76 anos e com muitos motivos para desistir, Maria foi uma dos 3,5 mil alunos que concluíram as 160 horas do curso. “Tive muita dificuldade para aprender, mas os professores me incentivaram a continuar. Hoje eu já consigo fazer muita coisa com o computador, até pesquisar receitas de crochê”, comemora.

A iniciativa, que faz parte do Programa Bom Começo e visa atender ao público com idade acima de 14 anos, foi idealizado pela primeira-dama Virginia Mendes. A expectativa é que até o final do ano sete mil alunos sejam capacitados. As aulas da próxima turma começam na terça-feira, 1º de outubro.

A secretária da Setasc, Rosamaria de Carvalho, destaca que a realização do programa só ocorreu devido às parcerias firmadas. “Observando o contexto financeiro que o Estado enfrenta, não teríamos condições de oferecer sete mil vagas gratuitas. A Seciteci disponibilizou os computadores. O Senai ministrou o curso e a Setasc distribuiu as vagas para entre as comunidades”, pontuou.

A coordenadora Regional de Educação do Senai, Deisy Rhoden, explica que toda a composição do curso visou preparar também as pessoas para o mercado de trabalho. “É o primeiro passo para que o interessado conquiste um emprego”. O jovem Carlos Eduardo Lopes da Silva, que também participou do curso, acredita que as noções aprendidas vão ajudar a compor o curriculum profissional. “Tem muita gente da minha idade que não teve a mesma oportunidade. O que aprendi vai ser importante para buscar emprego”, disse.